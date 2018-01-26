曾志朗籲教部趕快核定

2018年01月26日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

針對綠營立委指控台大新任校長管中閔未利益迴避，要求教育部不得聘任，前教育部長曾志朗表示，台灣社會應該要學會尊重學校與大學自主，既然管中閔是透過遴選委員會選出來的，教育部就應該趕快核定，「現在再來講什麼話，都是影射，這是很奇怪的事情」。

台大新任校長管中閔即將在2月1日上任，但近日不只傳出他在校長遴選時擔任台灣大哥大獨董，台灣大哥大副董事長蔡明興亦為遴選委員之一，在選舉過程未做到利益迴避，民進黨立委更直指他抄襲學生論文。曾志朗說，這件事情發展到目前為止，台大校長遴選委員會依程序討論，已經做了很多調查，程序都應該走完了，此時外界的諸多質疑，都只是影射。

「我們的學術文化不應該發展到這個地步。」曾志朗指出，台大校長遴選委員會既然已做出了決定，管中閔也已經確定當選台大校長，社會就應該要尊重，教育部更應盡快核定，給予校方尊重。

前教育部常務次長、醒吾科大校長周燦德則說，大學校長遴選過程與結果應回歸大學自主，不應該有太多的政治力介入，目前對於管中閔出任台大校長的諸多質疑，全是在爆料階段，現在要做的就是盡快查證，這對當事人與台大都好，不應該讓新任校長帶著問號上任，否則外界將以問號看台大，台大也將以問號看待新校長。

(中國時報)