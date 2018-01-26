教授諷叫外星人來選好了

2018年01月26日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

「這件事情要有是非！」台大校務會議代表、公衛系教授季瑋珠表示，台大新校長管中閔論文事件，從時序看來很清楚顯示是管中閔先寫，現在就是有一些人捨不得台大辦了真正的遴選，要把政治的手伸進來。

季瑋珠說，民進黨執政後每件事都失敗，手還要伸到台大裡面，先前有人質疑管中閔擔任台灣大哥大獨立董事，但她認為管中閔有沒有揭露其獨立董事身分，不會影響她的決定，她是看候選人有無能力擔任校長。「要找到和台大一點關係都沒有的遴選委員，恐怕沒有人，乾脆請外星人來遴選好了！」

針對論文抄襲，季瑋珠表示，論文寫作有時序性，誰先誰後很清楚，學生有引用老師論文而且有致謝；若真要講抄襲，反而是老師要問學生，有沒有抄襲老師的著作。

台大學生會則表示，關於管中閔校長論文有疑一事，台大研究誠信辦公室已開始進行相關作業，今天（26日）上午會對外說明，由於事關學術研究、引註倫理等問題，在未經調查前不宜隨意推測。

台大研發長、研究誠信辦公室主任李芳仁表示，關於管中閔的抄襲論文案，尚未進入學術倫理委員會，目前校內的作法，還是要先蒐集相關資料，掌握充分的證據後，才能證明是否是烏龍爆料，如發現此案有問題，才會再送到學術倫理委員會。最快今天上午會對外公布調查結果。

(中國時報)