網友酸「人一綠就沒腦子」

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中國時報
／台北報導

台大新任校長管中閔即將在2月1日上任，卻遭綠營立委質疑未利益迴避，進而要求教育部不得聘任，此舉引來網友撻伐，除了抗議政治伸入校園，更有網友指出，再怎麼討厭管，也不能這樣抹黑。

綠營立委近日爆料，管中閔與暨南大學管理學院院長陳建良疑似抄襲學生論文，甚至在遴選過程中，未進行利益迴避，不只擁有台灣大哥大獨董的身分，台灣大哥大副董事長蔡明興更擔任遴選委員，進而向教育部提案，要求不得通過其聘任案，在PTT上引來網友批評。

有網友在NTU台大版指出，「輸不起的垃圾民進黨，如果管中閔有民進黨籍，什麼事情都沒有，如果管中閔有民進黨籍什麼事情都沒有，如果管中閔有民進黨籍，什麼事情都沒有。」

還有網友在八卦版上發文指出，「教授去抄襲自己指導的在職專班學生的論文？這種話是那個白痴會相信嗎？PTT上有這麼多白痴嗎？還是人一綠腦子就沒了？」

還有網友發文，指出「選上才開始抹屎，顏色不對還要拿台大經費開刀」；「台大已經說當選無問題，校外再耍各種小手段」；「乾脆台大改成民進黨黨校好了，校長由黨主席任命」；「這原先爆料的人都不查證的嗎」；「這次真的太誇張，連DPP都傾巢而出幫忙打」；「再怎麼討厭管，也不能這樣抹黑吧」。

(中國時報)

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