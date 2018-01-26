新聞透視－國旗遭撤 駐美代表肩膀何在

2018年01月26日 04:10 中國時報 江靜玲 、 陳建瑜

美貿易代表署（USTR）、國務院領務局官網，將介紹台灣網頁國旗（左上）移除。在同一分類下的大陸（右上）、蒙古（左下）、香港（右下）等地則保有各自國旗區旗。 （摘自USTR）

這不是落井下石，是到一個須拿出來檢視的臨界點。美貿易代表署(USTR)和國務院領務局官網，介紹台灣頁面的中華民國國旗圖案遭移除，台北駐美代表處就台媒詢問，先發了一個要媒體「逕向國務院洽詢」的回覆，接著，又以「資深官員」名義發一則新聞稿。推託敷衍在先，畏事無肩在後。

罐頭答案明哲保身

台媒很會跟國務院「洽詢」，但每次拿到國務院幾可倒背如流的「罐頭答案」時，心情委實很複雜與無奈─你要人家美國人說什麼呢？至少國務院官員還回應了。

台媒不期待的是，自己國家駐外代表也以明哲保身姿態，屢屢給予以台北總統府為基準的「罐頭答案」。令人沮喪的是，這正是當下的實際經驗。

，是科班外交官，經歷雖豐富，但當外交部北美司出身的高碩泰初接任駐美代表時，仍被視為黑馬，也有人形容他「不是國王人馬」。不知是否因這原故，高碩泰對台媒始終保持距離，甚至閃避敷衍，充滿自保心態；與台媒茶會時，連不列入紀錄的說明，往往都空洞泛泛。

高碩泰對台媒閃避

曾在錢復擔任駐美代表時派駐華府的高碩泰，可能忘了後來擔任外長的錢復，當年是如何在互尊互信大前提下，知無不言跟媒體做不列入紀錄說明，協助大家了解情況，減少誤判；他的直屬長官、現任外長李大維，無論在哪個職務上，也一直是誠懇圓融的溝通者。

遇事神隱愈做愈小

昨在台北談到南太邦誼也一樣。外交部亞太司副司長藍夏禮被媒體問道，目前我跟南太6友邦邦誼都「穩固」，可用這詞彙嗎？藍夏禮說，我跟太平洋6友邦關係，一向是外交部持續努力重點工作，包括合作、互訪都照計畫推動。媒體追問所以是穩固嗎？藍說，「我已回答你的問題」；再問「不能用這詞（穩固）？」藍靜默3秒，不知如何回應。這是傲慢？還是不告知實情。

美台庶務自是更繁重，但這不是駐美代表避開媒體的藉口。駐地在外交上出現突發事件時，站在第一線上的駐美代表，當然是要最有擔當，這是政務官該有的風範。若遇事神隱，或以台北做為神祖牌，恐怕只會把這個職務和自己代表的政府，愈做愈小。

(中國時報)