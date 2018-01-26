親美策略挫敗 藍促召回高碩泰

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中國時報
／綜合報導

美國國務院領務局與貿易代表署（USTR）官網近日移除中華民國國旗，立法院國民黨團昨舉行記者會，痛批蔡政府親美政策挫敗。國民黨團書記長李彥秀呼籲把駐美代表高碩泰召回，親自說明台美關係現況，並說明事件影響；我國駐美代表處則表示，已充分掌握訊息，並透過多元管道向美方表達嚴正立場，要求儘速改善。

昨國民黨召開的記者會上，李彥秀指出，民進黨在野口口聲聲主權、尊嚴，如今中華民國國旗逐漸消失，不該一味掩飾太平，民進黨持續親美政策，結果竟是一廂情願的難堪跟窘境，呼籲國安、外交單位去了解這些事情背後的原因，「否則怎麼被賣掉都不清楚。」

藍委許毓仁則批評說，蔡政府上任後連串親美政策，換來的結果卻是國旗被下架，在川普利益至上的外交策略中，台灣是否變成中美關係間的談判籌碼，會不會被犧牲掉？而國旗被下架的事件，證明這是「蔡政府親美政策的大敗退。」

我駐美代表處24日以資深官員名義，發出新聞稿指出，台美整體關係維持強勁、穩健進展，雙方基於互信，就雙邊甚至多邊議題的定期與不定期諮商，各種管道暢通無礙，且充分瞭解彼此立場與訴求。

這位資深官員表示，台美雙方基於長期默契及若干議題的機敏性質，對於諮商過程與內容、交涉對象與層級等，不便公開透露。

官員指出，包括北京片面啟用M503北上航路、美方持續協助台灣參與WHO等國際組織，以及我國旗在美政府網站遭到移除，與若干跨國企業被施壓改版網頁等最新發展，駐美代表高碩泰和駐美單位都在第一時間積極與美方聯繫表達立場，美方也都迅速回應，沒有溝通窒礙的問題。

(中國時報)

新聞透視－國旗遭撤 駐美代表肩… 外交部憂 恐影響台加入CPTPP

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