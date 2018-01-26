外交部憂 恐影響台加入CPTPP

友善列印
中國時報
／台北報導

《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）日前完成談判，將於今年底或明年初正式生效後，可望展開第二輪新會員國加入談判，我國已向日表達加入第二輪談判意願。但會否因管制日本核食，影響日本支持？台日關係協會副祕書長范振國說，「當然不排除這種可能性」，但日本尚未以食品管制問題，牽制我加入CPTPP意願。

美國總統川普執意退出《跨太平洋夥伴協定》(TPP)後，餘11國另起爐灶推CPTPP，11國代表1月24日在東京協商後達共識，將於3月8日於智利舉行簽署儀式。

范振國昨在外交部記者會表示，外交部不希望對日食品管制會有影響，希望在世貿組織(WTO）自由貿易原則下，以科學數據解決食安問題，回歸專業，不應影響我對外貿易關係，及要面對的國際經貿議題，包括CPTPP。

范振國說，日本認為韓國管制日本食品，已違反WTO自由貿易規則，向WTO提告訴，但日本目前並沒以食品管制問題，牽制我國加入CPTPP意願。

日媒稱中日雙方準備就放寬或廢除日本食品管制協商，是否影響我對日食品管制政策？范振國表示，從去年12月日中執政黨交流後，日中就已開啟「食品管制」工作階層對話，工作小組會並開始運作，但是否有具體結果尚須觀察。

駐日代表謝長廷日前表示，若大陸提前開放，對台灣來說非常諷刺，證明台灣是跟著意識形態在走，這樣非常不好。

此外，世衛組織（WHO）執委會日前開會時，日本表達「不應遺漏特定區域造成防疫網絡空白」，范振國說，日本指的就是台灣。

(中國時報)

親美策略挫敗 藍促召回高碩泰 父蔭加持 綠政二代實力雄厚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。