外交部憂 恐影響台加入CPTPP

2018年01月26日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）日前完成談判，將於今年底或明年初正式生效後，可望展開第二輪新會員國加入談判，我國已向日表達加入第二輪談判意願。但會否因管制日本核食，影響日本支持？台日關係協會副祕書長范振國說，「當然不排除這種可能性」，但日本尚未以食品管制問題，牽制我加入CPTPP意願。

美國總統川普執意退出《跨太平洋夥伴協定》(TPP)後，餘11國另起爐灶推CPTPP，11國代表1月24日在東京協商後達共識，將於3月8日於智利舉行簽署儀式。

范振國昨在外交部記者會表示，外交部不希望對日食品管制會有影響，希望在世貿組織(WTO）自由貿易原則下，以科學數據解決食安問題，回歸專業，不應影響我對外貿易關係，及要面對的國際經貿議題，包括CPTPP。

范振國說，日本認為韓國管制日本食品，已違反WTO自由貿易規則，向WTO提告訴，但日本目前並沒以食品管制問題，牽制我國加入CPTPP意願。

日媒稱中日雙方準備就放寬或廢除日本食品管制協商，是否影響我對日食品管制政策？范振國表示，從去年12月日中執政黨交流後，日中就已開啟「食品管制」工作階層對話，工作小組會並開始運作，但是否有具體結果尚須觀察。

駐日代表謝長廷日前表示，若大陸提前開放，對台灣來說非常諷刺，證明台灣是跟著意識形態在走，這樣非常不好。

此外，世衛組織（WHO）執委會日前開會時，日本表達「不應遺漏特定區域造成防疫網絡空白」，范振國說，日本指的就是台灣。

(中國時報)