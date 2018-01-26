父蔭加持 綠政二代實力雄厚

2018年01月26日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

現任北市議員陳慈慧為綠營政二代，父親為前民進黨台北市議員陳碧峰。（本報資料照片）

民進黨新北市黨部主委余天力挺女兒余筱萍參選台北市議員，不惜怒槓蔡總統，讓政二代參選再掀話題。民進黨新人除余筱萍外，擬參選政二代還有前議員陳嘉銘兒子陳彥丞，兩人將在中正萬華區廝殺；現任市議員謝維洲、陳慈慧、黃向群、顏聖冠和許家蓓，也均有政治世家背景，地方實力雄厚。

民進黨鼓勵年輕世代參政，傳承政治血脈。本屆台北市議員選戰，余筱萍堪稱最搶戲，宣布參選之初儘管強調，未選在余天服務的新北或出生地北投參選，就是撇清「靠爸說」。不過，余天昨還表示，余筱萍不靠爸靠誰。做為新北市黨部主委的余天，昨也為自己周三在民進黨中常會發飆行為道歉。談到余天「拂袖而去」，民進黨祕書長洪耀福說，「證明余天是膀胱不強的好爸爸」，勸他生氣前先去上廁所，不然會造成誤會。

而同樣擬在中正萬華區參選的陳彥丞，去年起就頻跑基層，大小場合常見陳嘉銘陪同，身為正港艋舺人，又有爸爸加持助選，累積不少支持者。陳彥丞不諱言，除靠自己努力，父親在地方長期經營，現又開業當醫師，會在診所幫他宣傳，是很好的曝光機會。

除2名新星，民進黨爭取連任議員也有不少政二代，士林北投區議員謝維洲，為駐日代表謝長廷之子，初試啼聲高票當選，不過近兩年傳酒駕、運彩簽賭疑雲，選情恐受影響；同選區陳慈慧是前市議員陳碧峰女兒，首屆參選就順利傳遞政治香火。

同樣來自政治世家的議員何志偉，母親是前立委薛凌，繼父是前民進黨中評會主委陳勝宏，上次獲士林北投區最高票的他，這屆傳不選連任，可能由大嫂、主播鍾佩玲接棒；中正萬華區議員顏聖冠，則為前立委顏錦福之女，上屆以選區最高票成功5連霸，基層實力雄厚。

另外，中山大同區議員黃向群父母都曾任立委，伯父是民進黨創黨大老黃信介；松山信義區的議員許家蓓，為議員許富男之女，兩人曾分別在黨內初選和競選時落馬，後來復仇成功，年底將尋求連任。

(中國時報)