靠爸沒用 藍新秀拚選民認同

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市議員參選新人，最受注目的有耿葳和李柏毅，他們分別要接班姑姑厲耿桂芳、父親李新，雖被外界貼上「政二代」標籤，但2人都認為「靠爸」沒有用，只有獲得選民認同才能勝選；此外，競選連任的議員當中也有被歸類是「政二代」，但他們的表現都不錯，頗受選民支持。

北市大安文山區國民黨議員參選人耿葳說，即使外界都知道她準備接棒議員厲耿桂芳，但不會因此鬆懈，甚至要更加努力，因為選民一定會用放大鏡檢視，所以自我要求就要更高。

耿葳表示，在姑姑鼓勵下，選擇投入政治這條路後，打造個人的服務品牌外，也不斷小心翼翼警惕自己，別砸了姑姑多年建立下來的議員招牌。

已故市議員李新生前積極培養兒子李柏毅接班，李柏毅面對「政二代」說法表示，政治無法世襲，選舉是看個人，只有讓選民認同，才有機會獲得勝選，且選民通常會拿父親和他做比較，所以不但有壓力還非常大。

現任藍營北市議員被歸類是「政二代」的包括陳炳甫，已故胞姊陳玉梅連任5屆議員，陳炳甫擔任陳玉梅團隊執行長超過10年；資深前議員林晉章的姪女林亭君，也曾在服務處幫忙，不過她因生涯規畫不競選連任。

市議員吳志剛是國民黨前主席吳伯雄的兒子，胞兄為立法委員吳志揚，他在2014年選舉拿下中正萬華區第三高票；市議員闕枚莎來自政治世家，她的母親謝英美曾擔任過5屆議員。

此外，市議員陳永德是前議員陳俊雄之子，議員陳錦祥則是陳俊雄姪子；議員陳義洲為前議長、立委陳健治弟弟；議員郭昭巖是資深議員李仁人之女；議員李芳儒參選民代的契機，則是源自曾連任4屆北市議員的父親李銀來。

(中國時報)

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