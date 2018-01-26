國民黨北市長奇兵 邱文祥被點名

2018年01月26日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

針對年底台北市長選舉，國民黨老將丁守中雖早已表態，希望代表藍營挑戰現任市長柯文哲，但藍營卻不時傳出其他可能名單，繼藍委蔣萬安後，前台北市副市長、泌尿科權威邱文祥也被點名，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也證實邱有參選意願。不過，邱迄今雖仍未表態，但臉書最近出現「泌醫教父邱文祥」的粉絲專頁，似乎已為選戰鋪路。

郝任內副市長 資歷完整

藍營陣中雖以丁守中最早表態爭取黨內提名參選台北市長，但基層卻擔心丁守中「母雞帶小雞」的魅力不足，加上柯文哲在年輕族群有高支持度，遂力拱蔣萬安披掛戰袍，直到蔣宣布不參選台北市長後，又將目標轉移到郝龍斌市長任內的前台北市副市長邱文祥，盼「醫生對醫生」的選戰，能為藍營帶來新契機。

59歲的邱文祥曾在郝市府擔任衛生局長及副市長，也在2011年起擔任陽明大學醫學院長，2014年又轉任台北市立聯合醫院總院長，在醫療、學術及行政上的資歷都相當完整。

國民黨副主席郝龍斌日前透露，確實有好幾人私下與他接觸，正在評估參選意願，據傳，邱文祥就是其中之一；國民黨市黨部主委黃呂錦茹昨晚受訪表示，在她還沒當主委時，確實就曾聽到邱文祥有意願參選市長，且已經在籌備，包括了解市政議題、徵詢顧問人選等；等到她就任主委後，因兩人過去都曾在郝市府任職，曾就是否參選一事通過電話，只不過，邱文祥並沒有明確表態選或不選。

北市主委證實 邱有意願

黃呂錦茹說，每個人決定是否參加初選，一定都有其考量，尤其邱文祥又是醫生，有他的職業抱負，當時他只在電話中表示要再徵詢友人、長輩意見，後來雙方就沒再聯絡。此外，對於邱文祥是否是國民黨籍，這部分她也不太清楚；以市黨部主委的立場，不會支持特定候選人或特別等待誰表態，就等初選時看誰有來登記。

推出粉絲專頁 參選鋪路

不過，臉書近來出現名為「泌醫教父邱文祥」的粉絲專頁，據該粉絲頁自稱，是邱文祥醫師的腦粉組成，並指邱個性低調、不太張揚，但不怕衝撞、不怕摩擦，「該硬的時後硬、該軟的時候就軟」，粉絲團除分享邱文祥的泌尿科專業資訊，也有不少關於邱的新聞報導及分享邱的臉書內容，似乎是為了參選鋪路。

(中國時報)