拔柯藍將 至少還有3人

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中國時報
／台北報導

立委蔣萬安宣布不參選台北市長後，藍營士氣大挫，但國民黨副主席郝龍斌透露，除了前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文表態爭取外，保守估計可能會宣布的有3位，黨內人士分析，人選除了前副市長邱文祥有參選意願外，還包括內政部前部長李鴻源、立委李彥秀，甚至是前台北縣長周錫瑋。

黨內人士表示，當蔣萬安宣布不選後，邱文祥在老婆支持下，確實有意願投入台北市長選戰，他不但是泌尿科權威醫生，又曾在郝龍斌時期擔任副市長，有在北市府行政經驗，且身段柔軟善於溝通，府會關係處理佳。

黨內人士說，邱文祥若出戰柯P，可望形成醫生PK醫生的打法，由於柯文哲是無黨籍，藍營看好邱文祥「循柯P模式」，以無黨籍身分與國民黨合作「拔柯」。

據了解，藍營內部也希望推「奇兵」，在前行政院長江宜樺、前交通部長葉匡時表示無意願後，要在3月初選有機會一博的人選，恐怕只有李鴻源，不論是他的從政資歷、專業及與親民黨良好關係，李鴻源有征戰柯文哲的爆發力。

有黨內人士推敲，國民黨若派出女性對決柯文哲，也是不錯的選擇，從市議員成功轉戰立委的李彥秀是不二人選，不但對市政熟悉，人氣也相當高。

此外，藍營基層傳出周錫瑋若初選民調拚不過新北市副市長侯友宜，可望轉戰參選台北市長，以目前檯面上人選來看，周錫瑋年齡、行政經驗等各方面也不輸柯文哲，他更知道如何正面迎戰柯文哲，頗有勝算。

(中國時報)

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