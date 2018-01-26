張明達vs.翁章梁 地方中央大咖對決

2018年01月26日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

民進黨嘉義縣長初選，縣長派支持的議長張明達，對決雙立委力挺的前農委會副主委翁章梁，雙方陣營歷經宣布參選初期的政治角力及兩個太陽的針鋒相對後，綠營內部已難容模糊空間，雙方人馬各自歸隊下，兩陣營持續交鋒過招，張明達陣營更把這場初選形塑成中央大咖與地方大咖的對決，深化支持者的忠誠度。

最早表態參選的張明達，從政30年交友廣闊，政治盟友橫跨各黨籍，不但成功整合原本也有意參選的太保市長黃榮利、副縣長吳芳銘，就連參選記者會、造勢晚會、地方座談會，不只綠營檯面上人物，也有泛藍首長、民代到場支持，藍綠通吃奠定張明達在全民調的利基，加上縣長張花冠全力拉抬，張明達聲勢穩定成長。

學運世代出身的翁章梁，中央及地方行政資歷完整，藉著勤走基層、舉辦下鄉說明會，與各鄉鎮民眾面對面闡述施政理念及縣政藍圖，並邀學運夥伴、中央級或具全國知名度民代現身助講，尤其在陳明文斡旋下，翁章梁成功掌握到多數農會系統力挺，知名度直直升。

儘管兩陣營都說自己民調領先，但情治單位評估，兩人勝負尚在五五波，翁章梁去年10月在台北開記者會宣布辭官參選，學運世代老戰友台中市長林佳龍、立委陳其邁、中常委林宜瑾等人都到場，營造中央支持的參選正當性外，各鄉鎮說明會更請來具全國知名度的政治人物當助選員。再加上陳明文與民進黨祕書長洪耀福關係交好，洪耀福胞弟洪耀南更被張明達點名挺翁，張甚至露骨地說，就算中央有朋友想來支持我，「人家也不敢來」。

相較於翁章梁，跟張明達站在一起的多是地方型政治人物，自認得不到黨中央的關愛眼神下，張明達陣營最新1支競選短片刻意形塑翁章梁有外縣市大咖助選，但他心目中的最大咖其實是縣民，藉此凸顯兩人的差異性。

嘉縣選舉型態保守，特別是中老年人口多，要讓選民有感，唯有把候選人送到民眾眼前。隨初選進入肉搏戰，兩陣營還是得照步來，按戶拜訪、車隊掃街等傳統策略缺一不可，顯見就算站台的人超級大咖，仍敵不過一個近距離眼神交會來得管用。

(中國時報)