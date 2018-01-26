吳敦義出來選 民進黨就會有壓力

2018年01月26日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義昨天喊出今年縣市長選舉目標要過半，民進黨祕書長洪耀福回應，「全部拿就好了，幹嘛那麼客氣！」他說，蔣萬安不選台北市長，是吳敦義最大的挫敗，「若吳敦義自己選，我們就會有壓力。」

外界認為，國民黨立委蔣萬安不選台北市長後，民進黨自提人的機率大增，但民進黨是否與台北市長柯文哲繼續合作？洪耀福表示，台北市的局不用太早下定論，先看吳敦義有什麼牌可出，吳敦義可以自己選，若新北市長朱立倫想跳下來承擔參選台北市，那吳敦義的2020就出局了，「我對吳敦義太好了，每天在教他，國民黨應該把祕書長薪水撥給我。」

民進黨要在年底縣市長選舉中拿下幾席？洪耀福說，目前還沒有確定數字，至今固守執政、搶攻其他，寸土不讓、寸土必爭；重要是先佈局，不是先講幾個縣市，大概之前傳出要參選台北市長的立委蔣萬安不選，讓吳敦義很挫折。

洪耀福說，蔣萬安不選是對的，這孩子很聰明，吳一直希望藉由蔣萬安在2020大選時，幫自己吸收深藍選票，但是蔣萬安不希望當吳敦義2020的棋子，雖然政治上，蔣很年輕，卻很有自己的想法。

不過，洪耀福也認為，國民黨在台北市就算沒有蔣萬安，丁守中也是持續悲劇，人生最大悲劇莫過如此，「沒有蔣萬安，也還不是他」。

民進黨新北市長人選陷入膠著，傳出基層要「大咖」來選，被問到目前有意參選的立委吳秉叡，是否能擔起「領頭羊」的角色？洪耀福表示，「任何明星都是鍛鍊出來的，沒有人天生下來就是明星。」眼看國民黨3月就要提名，洪說，就先看國民黨殺的狀況怎樣。

至於台中市長的選情，洪耀福說，吳敦義到台中的行程都是參選人立委江啟臣在陪，所以吳敦義應該傾向支持江。「但若是立委盧秀燕出線，吳主席又是繼蔣萬安後，再挫折一次！」

依目前各媒體公布年底縣市長選舉民調，民進黨不太樂觀，洪耀福認為，戰況未明，尚未定輸贏，但這樣也好，要有危機意識，目前民進黨尚未有哪幾個縣市感受到壓力，「但若吳敦義選雙北或南投，民進黨就會有壓力。」

(中國時報)