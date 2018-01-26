景氣萬里無雲 台經院上修GDP

2018年01月26日 04:10 中國時報 陳碧芬 ／台北報導 ／台北報導

外資持續湧入推升台灣股、匯市，台幣匯率昨（25）日出現5年新高，台灣經濟研究院正好宣布上修2018年台灣實質GDP成長率為2.34％，較2017年11月預測上修0.04個百分點，是國內第一家上修GDP的研究機構。

全球商戰 仍須審慎因應

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，雖然僅上修0.04個百分點，但重要的是台經院「表態」對於今年情勢稍為樂觀。根據國際機構數據觀察，「今年上半年的景氣，萬里無雲！」但因現在的股市高、匯率高，接著要擔心的反而是全球的貿易戰和貨幣戰，台灣都得謹慎因應。

台幣近來升值超乎快、又強勁，孫明德提醒，很多出口廠商都抱怨，來不及應變、來不及重新訂價，出口廠商對台灣GDP的貢獻很大；且保險公司匯損部位持續擴大，均會衝擊台灣企業原有獲利水準，更會是今年GDP成長的不確定因素之一。

台經院所長吳孟道分析，台幣兌美元近期走升，有兩項因素需要考量，一是美元弱勢，美國部分官員還樂於公開說「歡迎弱勢美元」，加重所有非美元貨幣的強勢表態；二是年關將近時，廠商因實質面有拋匯需求，預估新台幣強勢態勢短期不變。

台幣升值 可帶動消費力

孫明德指出，國人似乎不太習慣強勁台幣，實際上國內就業人口以內需產業為主，新台幣升值可帶給進口商降低成本，若能將匯益實際轉嫁到消費商品，民眾的購買力自然增加，由民間消費帶動GDP成長。此次台經院針對國內景氣復甦，台股交易熱絡，提升財富效果，加以政府帶頭加薪，多家民間企業跟進，略為調升2018年民間消費成長率為2.12％。

(中國時報)