台塑年終6個月 加2.2萬紅包

台塑集團獎勵員工，除連3年年終獎金達6個月高標，總裁王文淵還大方加碼給員工2.2萬元紅包，讓員工歡喜過好年。圖為台塑運動會上，王文淵（中）率領主管慢跑。（本報資料照片）

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中國時報
╱台北報導

去年台塑四寶獲利大爆發，除連3年符合年終獎金6個月高標水準外，總裁王文淵對員工的獎勵紅包更是大方送。台塑四寶工會代表昨（25）與王文淵會面，王文淵肯定員工在工安、營運績效的努力貢獻，大方加碼給予2.2萬元獎勵紅包，再創集團年終獎金發放新高，讓員工歡喜過好年。

台塑集團總管理處指出，2016年除6個月年終獎金外，總裁加碼發放1.4萬元紅包；2017年台塑四寶交出亮眼成績，順利爭取6個月年終，合計金額達75億元，若加計總裁加碼每名2.2萬元紅包，合計四寶年終獎金總額逾81億元，刷新歷史新高。

台塑四寶年終獎金發放公式，是依據前年度四寶個體平均每股稅前淨利為比較基準，每股稅前淨利每增減1元，即增減0.6個月，最高為6個月、最低保障3個月。

據了解，台塑企業工會代表昨天與王文淵會面之際，部分代表提出獎勵紅包3萬元條件，隨即遭逢經營團隊以要求過高，不甚合理為由阻止。席間，王文淵對工會代表透露，今年石化行情的營運條件雖持穩看待，但屢屢攀高的油價，以及美歐、中東等政經變數均對營運考驗增添挑戰，對於員工的實際營運貢獻定會給予大幅正向鼓勵，但加碼紅包幅度也應考慮後續的長期穩健原則。

最終，在王文淵定奪下，敲定2.2萬元獎勵紅包，台塑企業工會代表也紛表達感謝總裁照顧心意，讓員工有最豐收一年。 台塑集團暮年會（尾牙）將在下周二（30日）由台塑化打頭陣，其後依序為台塑2月1日、南亞2月5日與台化2月6日，最後則是總管理處的2月8日。

(中國時報)

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