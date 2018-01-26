工研院助松騰 打贏專利戰

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中國時報
／台北報導

台灣打贏精彩的一場專利商戰！全球第二大掃地機器人台廠松騰實業（Matsutek），去年4月遭到對手美商iRobot控告侵權。在退無可退下，松騰找上工研院，秉著「攻擊是最好防禦」戰略，由工研院找出對手弱點，反控對方商品有感測定位技術4項專利侵權，逼得對手只好站上談判桌，於本月妥協撤告，保住松騰市場。官民聯手，打贏一場精彩商戰。

此戰勝利，讓松騰成為美國唯二掃地機器人供應商，保住市場。工研院技轉中心主任王鵬瑜更點出，位在土城工業區的松騰，其掃地機器人內部元件，多是本地廠商供應。「這一戰意義，不僅是幫助到一家廠商，更是救到整個供應鏈。」

IRobot是全球最大掃地機器人公司，松騰實業緊追其後，位居第二。去年4月，iRobot向總部所在麻薩諸塞州與ICT國際貿易委員，提出對包括松騰在內的多家生產掃地機器人同業侵權指控。一旦判定屬實，將無法進口美國，屆時松騰等於被判死刑。

開始緊張的松騰董事長燕成祥最後擬定「攻擊是最好防守」戰略，找上賣給它專利的工研院協助。王鵬瑜指出，該院共有近2萬件專利，等於是彈源充足的「彈藥庫」，在花2個月時間過濾之後，挑出4件會讓iRobot「備感威脅」的專利，給松騰當子彈。這其中有「感測定位」、「偵測器」等，都是工研院領先的技術，掃地機器人廠商多會使用到。

這招直直戳中iRobot死穴，逼得它不得不邀松騰上談判桌。接下來，工研院又挑出10件掃地機器人會使用到的專利，讓松騰上桌後壓迫iRobot，聲明如果對方不退，將向工研院買下專利權，再提第二波侵權控訴。至此iRobot只能舉白旗投降，最後雙方終於同意和解，同時撤告，松騰因此保住市場老二的地位。

(中國時報)

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