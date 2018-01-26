外籍電競高手 可在台授課

2018年01月26日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

電競職缺5年激增2倍成為職場大黑馬，在《「外國專業人才延攬及僱用法》2月8日上路，國發會副主委高仙桂表示，新法上路後，外籍電競選手可在補習班授課。

人力銀行調查，遊戲電競產業職缺約1.2萬個，5年暴增2倍，尤其遊戲電競高階主管月薪8.7萬元，高薪誘人。行政院會昨聽取國發會相關報告，副主委高仙桂表示，《外國專業人才延攬及僱用法》三讀後，有11項相關子法要修訂，多數將於2月預告期滿，可逐案對外發布。

高仙桂表示，專法新增「外國特定專業人才」項目，目前經濟部、科技部、教育部等相關單位正預告資格要件，包括薪資、學歷及特殊專長。目前除了文化、藝術、體育類未訂定以外，其餘月薪應達新台幣16萬元以上。此外，凡特定外國專才將可申請「就業金卡」，自由尋職、轉換工作，並享有來台前三年的年薪超過300萬元部分的折半課稅優惠。

高仙桂也說，專法首度核發外國專業人才來台「尋職簽證」，專法規定可用尋職簽證來台找工作，外交部也預定有工作經驗者、近6個月平均月薪不得低於4萬7971元，無工作經驗者須畢業於全球前500大學校，每年上限2000人；此外，專法也開放外國自由藝術工作者可不經雇主僱用，即可自行申請個人工作許可，文化部現正預告工作許可相關辦法，未來從事電影、流行音樂、廣播電視工作者若符合資格者，可申請來台工作。

(中國時報)