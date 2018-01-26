外籍電競高手 可在台授課

友善列印
中國時報
／台北報導

電競職缺5年激增2倍成為職場大黑馬，在《「外國專業人才延攬及僱用法》2月8日上路，國發會副主委高仙桂表示，新法上路後，外籍電競選手可在補習班授課。

人力銀行調查，遊戲電競產業職缺約1.2萬個，5年暴增2倍，尤其遊戲電競高階主管月薪8.7萬元，高薪誘人。行政院會昨聽取國發會相關報告，副主委高仙桂表示，《外國專業人才延攬及僱用法》三讀後，有11項相關子法要修訂，多數將於2月預告期滿，可逐案對外發布。

高仙桂表示，專法新增「外國特定專業人才」項目，目前經濟部、科技部、教育部等相關單位正預告資格要件，包括薪資、學歷及特殊專長。目前除了文化、藝術、體育類未訂定以外，其餘月薪應達新台幣16萬元以上。此外，凡特定外國專才將可申請「就業金卡」，自由尋職、轉換工作，並享有來台前三年的年薪超過300萬元部分的折半課稅優惠。

高仙桂也說，專法首度核發外國專業人才來台「尋職簽證」，專法規定可用尋職簽證來台找工作，外交部也預定有工作經驗者、近6個月平均月薪不得低於4萬7971元，無工作經驗者須畢業於全球前500大學校，每年上限2000人；此外，專法也開放外國自由藝術工作者可不經雇主僱用，即可自行申請個人工作許可，文化部現正預告工作許可相關辦法，未來從事電影、流行音樂、廣播電視工作者若符合資格者，可申請來台工作。

(中國時報)

工研院助松騰 打贏專利戰 小英再喊話 加薪是有回報投資

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。