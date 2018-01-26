小英再喊話 加薪是有回報投資

蔡英文總統（右）25日在總統府接見第20屆全國商店傑出店長及社團法人台灣連鎖暨加盟協會幹部代表，並再度喊話希望企業加薪。（中央社）

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統昨天再度喊話要企業加薪，她說，低薪行業集中在服務業，針對這個困境，政府會積極協助升級轉型，她也呼籲企業界繼續為員工加薪，強調這是最直接活絡服務業市場的方式，也是一項會得到回報的投資。

蔡英文昨天接見全國商店傑出店長指出，現在很多服務業越來越重視店長的角色，也越來越願意用更好的薪水來延攬店長，「這是一個好的現象」。這代表我們的社會開始把這個工作當作一個專業，認真地精進這份專業，這就是我們推動產業升級轉型應有的態度。

她說，在總體面上，確實看到一些低薪的行業，集中在服務業。針對這個困境，政府會積極協助服務業，特別是中小型的企業，順利走向升級轉型，並將鼓勵更多商家結合科技創新的趨勢。

另外，在推動產業升級轉型的同時，也要讓從業人員的競爭力提升上來，「這樣薪水成長的空間才會更大」。她說，這就是為什麼她提出終結低薪的方法中，要為從事低薪或者非典型工作的年輕人，提供職涯諮詢和職業訓練，「讓他們知道自己可以做什麼，找到個人的特色，發展更強的專業」。

低薪讓許多民眾，特別是年輕人感到挫折，甚至是不滿的根源，不儘快解決，整個社會就會陷入惡性循環。她說，如果企業可以提高加薪的幅度，台灣社會就會有更強的正面能量，對於企業經營的提升也有非常大的助益。

蔡英文認為，員工是企業最重要的資產，她相信為員工加薪是一項會得到回報的投資。好的薪水會讓員工更認同自己的工作，更願意為公司效力。員工好、企業好、社會好，「這就是我們今年強調的幸福共好」。

(中國時報)

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