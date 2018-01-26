每坪86萬 台中豪宅王重洗牌

大陸建設「格」案（中間建築），以菱格紋風著稱，昨日舉行落成記者會，據實價登錄最新資料顯示，台中七期價格若依單價排序，前10名中「格」即逾半數，為市場增添想像空間。（王莫昀攝）

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中國時報
／台北報導
台中十大豪宅社區

受房市政策底定，年後股、匯雙漲，台商資金回台等利多激勵，台中豪宅新成屋市場頻頻締造新高價，大陸建設位於七期的「格」案目前最新毛胚屋成交價雖為每坪74.5萬元，但傳出該案頂樓樓中樓以每坪86萬元成交，可望在今年首季實價登錄資料公布時，確定刷新台中豪宅新高價紀錄。

前四大豪宅 走國際風

依目前最新實價登錄資料顯示，以社區均價分析，台中最高價社區為「由鉅大恆」以每坪66萬元最高，拿下豪宅王，「宝格」以每坪65.5萬居次，「富邦天空樹」每坪59.8萬排名第3、「寶輝秋紅谷」、「龍寶謙臻邸」每坪58.1萬並列第4名，以單戶則以「寶輝秋紅谷」每坪要價83.5萬元最高。

住商七期南屯店協理張光華表示，豪宅新成屋市場，只要是具有地段、品牌優勢及良好的售後服務產品，都能受到購屋者的肯定，這次豪宅社區前4名就有大陸、富邦、寶輝建設邀請國際知名建築團隊設計，在銷售上也開出亮麗成績，可見中部購屋者已逐漸能接受國際建築的潮流。

格菱格紋 銷售長紅

另依近期台中七期市場價格單價排序，前10名中「宝格」資料超過半數。「台中豪宅多走金碧輝煌風格，『宝格』採低調奢華風，原先還有些擔心。」大陸建設董事長張良吉指出，該案交由義大利ACPV事務所設計，大膽採用文藝復興時代興起的菱格紋風，推出時其實心中有忐忑不安，不過日前陸續交屋，與客戶互動，發覺買家接受度很高。目前66戶，僅剩17戶待售。

有些菱格紋愛好者很瘋狂，除建物立面、公設有菱格紋義式風格還不夠，甚至有些自家屋內設計也要求由ACPV事務所操刀。張良吉透露，住家室內若是採用ACPV事務所設計，成交價將突破每坪90萬元。

台商返鄉 是最大買家

除「宝格」找來義大利團體加持，「富邦天空樹」是由建築普立茲獎得主伊東豊雄操刀，另一個標榜國際設計團隊的「寶輝秋紅谷」也重金找來歐美知名設計師聯手打造。

張光華認為，以往台中豪宅都是鎖定早期在中國經營事業的台商為主，近幾年來已轉為在國際上打拚的台商為主，且目前二代接班已成為趨勢，這些人都具有在國外留學與工作的經驗，因此在選擇標的上，也較傾向具國際設計觀的個案。

(中國時報)

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