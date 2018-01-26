市場讓利 北部豪宅也回神了

2018年01月26日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

2018年台北市房市一改頹勢，指標豪宅案將陸續釋出，尤以大安、信義2行政區案量最大，預估量落在1500億到2000億之間，上演大爆量戲碼。光是這二個行政區案量，就可能超越去年北市全年案量。

北市去年案量下滑至1787.81億、年減幅約8.6％，預期今年北台灣房市將由大台北地區領銜擔任推案主角，推案焦點將落在北市豪宅身上，案量可望再進一步成長。如大安區的「元利信義聯勤」案量高達700億，正義大樓都更案約300億元、信義區的「陶朱隱園」案量上看500億元，「冠德信義」總銷也有200億元。

大陸建設董事長張良吉表示，豪宅市場這幾年陸續讓利下，去化量已逐漸增加，「豪宅市場已逐漸回神。」

「光看豪宅案量可能很嚇人，換個角度僅看戶數，如僅有數百戶，以台灣企業主、金字塔頂端菁英客群來看，應足以支撐。」華固建設總經理洪嘉昇指出，豪宅因地段、設計特殊，吸引買家，這特殊客群可能只是全台萬分之一的買方，且在價格較高點修正10、15％，許多知名品牌業者在信義計畫區、大安區推案，原本要賣250萬元，後來讓利以200萬出頭就可買到，自然會打動買方，且有些特殊設計案，賣方不一定急著賣，應這要「你情我願」才可能成交。令他感訝異的是旗下建案「華固天鑄」在You Tube短片點閱數竟破29萬次。

住展雜誌企研室經理何世昌分析，今年豪宅市場是爭奇鬥豔的一年，國際建築大師作品成為豪宅基本款；這批豪宅因建築規畫與空間設計獨特，造價昂貴，較傳統豪宅更進一階，又被稱作超豪宅，預料成交單價將衝上新一波高峰。然而，因房市景氣仍在相對低谷，且房價展望並不佳，所以應該以爭取自用型高端客戶青睞為主。

(中國時報)