市場讓利 北部豪宅也回神了

友善列印
中國時報
／台北報導

2018年台北市房市一改頹勢，指標豪宅案將陸續釋出，尤以大安、信義2行政區案量最大，預估量落在1500億到2000億之間，上演大爆量戲碼。光是這二個行政區案量，就可能超越去年北市全年案量。

北市去年案量下滑至1787.81億、年減幅約8.6％，預期今年北台灣房市將由大台北地區領銜擔任推案主角，推案焦點將落在北市豪宅身上，案量可望再進一步成長。如大安區的「元利信義聯勤」案量高達700億，正義大樓都更案約300億元、信義區的「陶朱隱園」案量上看500億元，「冠德信義」總銷也有200億元。

大陸建設董事長張良吉表示，豪宅市場這幾年陸續讓利下，去化量已逐漸增加，「豪宅市場已逐漸回神。」

「光看豪宅案量可能很嚇人，換個角度僅看戶數，如僅有數百戶，以台灣企業主、金字塔頂端菁英客群來看，應足以支撐。」華固建設總經理洪嘉昇指出，豪宅因地段、設計特殊，吸引買家，這特殊客群可能只是全台萬分之一的買方，且在價格較高點修正10、15％，許多知名品牌業者在信義計畫區、大安區推案，原本要賣250萬元，後來讓利以200萬出頭就可買到，自然會打動買方，且有些特殊設計案，賣方不一定急著賣，應這要「你情我願」才可能成交。令他感訝異的是旗下建案「華固天鑄」在You Tube短片點閱數竟破29萬次。

住展雜誌企研室經理何世昌分析，今年豪宅市場是爭奇鬥豔的一年，國際建築大師作品成為豪宅基本款；這批豪宅因建築規畫與空間設計獨特，造價昂貴，較傳統豪宅更進一階，又被稱作超豪宅，預料成交單價將衝上新一波高峰。然而，因房市景氣仍在相對低谷，且房價展望並不佳，所以應該以爭取自用型高端客戶青睞為主。

(中國時報)

每坪86萬 台中豪宅王重洗牌 工業地產交易極為熱絡 超越商辦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。