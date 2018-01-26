工業地產交易極為熱絡 超越商辦

2018年01月26日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

工業地產交易量快速攀升！信義全球工業地產部執行協理段禮帆指出，大型工業地產成交規模逐年成長，依上市櫃公司公開資訊統計可知，2012年時在整體商用不動產中，以純辦與廠辦交易量並列第一，工業地產（土地加廠房）次之，占約18％，但2014年工業地產占比升至34％，在2017年來到45％。

除從上市櫃公司成交資料可看出工業地產交易熱絡，實價登錄資料也顯示，2014年第1季至2017年第2季北北桃地區工業廠房、土地、廠辦等統計，成交總價3000萬以上案件共4018件，其中以廠辦占比最高，共2742件，約占總交易件數68％，工業地產約占32％。但以金額分析，期間交易總額3216.86億，工業地產交易額約2009.11億元，占比高達63％。

段禮帆分析，工業地產成交熱絡有三大主因，首先是物流、倉儲、電商業的崛起，加上原在中國大陸發展的台商因當地法規趨嚴，成本增加回台設廠，以致需求增加；另日商三井、台灣微軟等國外企業來台設廠、企業總部或研發中心，也衍生許多需求。

第三大主因是，過去台灣許多工廠違法使用，如今因法令趨嚴，不合法業者被要求改善，也要租用、購買土地設立廠房。比較特殊的是，區內多工廠的新北新莊等一帶的溫仔圳，都市計畫將於今年10月發布實施，並因應都市重劃，預計明年初便會公告拆遷，許多廠房將被要求遷出，恐增加上千家廠商遷廠需求。

工業地產需求增加，想在北台灣設廠的企業，多希望落腳雙北，但雙北土地成本上升，因而轉往桃園覓地比例增加，若在北台灣需千坪廠房要在5億元內完成購地建廠，只能在桃園等地價較親民的地方才找得到標的，因桃園同面積土地約為雙北半價、甚至1/3價便可取得。

雖然工業地產需求增加，但因法規限制難突破，加上部分地區缺水、缺電，以致企業覓地建廠不易。

段禮帆指出，現在法令較複雜，對口單位較多，除地政機關，還有中央法規、各工業區管理局要求，涉及單位常高達3、4個，甚至5、6個，迫切需要充足資訊、專業媒合，為此建議企業若有需求，應找信義全球等具規模商仲業者協助較有保障。

(中國時報)