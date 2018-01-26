中止連3跌 北台灣推案回溫

2018年01月26日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

中止連3跌！2017年北台灣總推案量達8315.43億，較2016年增加182.84億、年增幅約2.25％，中止連3年下滑，轉為正成長。住展雜誌企研室經理何世昌表示，推案量止跌回升的關鍵，主要是新北市出現爆量，帶動北台灣整體案量走高，但其他縣市大多還是維持減量的狀態，顯示各地建商推案信心未全面回溫。

繼興富發建設董事長鄭欽天等提出房市落底說，大陸建設董事長張良吉昨日也指出，除部分餘屋壓力較大地區，從去年相關交易數字可知，一般住宅市場確已落底，並逐漸復甦。

去年北台灣有4個地區案量負成長，但僅靠新北市、宜蘭等2地案量挹注，就把北台灣整體案量推高；其中以新北市推案量最大，高達約3812億，年增幅近3成。

新北市推案量走高，主要推案多集中在舊市區的精華路段；在客層方面也稍有不同，受到外來客普遍減少的影響，這類精華區建案集中火力搶攻在地購屋族群。信義代銷總經理李少康也表示，信義代銷接案已偏好市區精華地，除了有信義房屋仲介通路支援，成熟區周邊推案有限，競爭壓力較小，並會吸引區域自住客看屋買進。

宜蘭地區去年推案量194.93億，較2016年成長約26億、年增幅約15.5％；區域案量成長動能來自於宜蘭市與礁溪的大樓建案，宜蘭市案量近90億、礁溪則約有45億。自從宜蘭建築限高陸續放寬後，現在大樓案已超越透天成為主流。

(中國時報)