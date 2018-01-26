中止連3跌 北台灣推案回溫

近年北台灣推案量

友善列印
中國時報
／台北報導

中止連3跌！2017年北台灣總推案量達8315.43億，較2016年增加182.84億、年增幅約2.25％，中止連3年下滑，轉為正成長。住展雜誌企研室經理何世昌表示，推案量止跌回升的關鍵，主要是新北市出現爆量，帶動北台灣整體案量走高，但其他縣市大多還是維持減量的狀態，顯示各地建商推案信心未全面回溫。

繼興富發建設董事長鄭欽天等提出房市落底說，大陸建設董事長張良吉昨日也指出，除部分餘屋壓力較大地區，從去年相關交易數字可知，一般住宅市場確已落底，並逐漸復甦。

去年北台灣有4個地區案量負成長，但僅靠新北市、宜蘭等2地案量挹注，就把北台灣整體案量推高；其中以新北市推案量最大，高達約3812億，年增幅近3成。

新北市推案量走高，主要推案多集中在舊市區的精華路段；在客層方面也稍有不同，受到外來客普遍減少的影響，這類精華區建案集中火力搶攻在地購屋族群。信義代銷總經理李少康也表示，信義代銷接案已偏好市區精華地，除了有信義房屋仲介通路支援，成熟區周邊推案有限，競爭壓力較小，並會吸引區域自住客看屋買進。

宜蘭地區去年推案量194.93億，較2016年成長約26億、年增幅約15.5％；區域案量成長動能來自於宜蘭市與礁溪的大樓建案，宜蘭市案量近90億、礁溪則約有45億。自從宜蘭建築限高陸續放寬後，現在大樓案已超越透天成為主流。

(中國時報)

工業地產交易極為熱絡 超越商辦 翻轉高雄 和發園區洽購近8成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。