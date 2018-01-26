翻轉高雄 和發園區洽購近8成

全台首件金融壽險公司投資公共建設的和發產業園區，挾高雄近20年首座新產業園區、價格合理、免環評等優勢締造銷售佳績。（合發土地開發公司提供）

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中國時報
／台北報導

全台首件金融壽險公司投資公共建設的和發產業園區，挾高雄近20年首座新開發產業園區、價格合理、免環評等優勢締造銷售佳績，合發土地開發公司總經理張俊良證實，目前申購簽約數已達5成，加計接洽有意進駐廠商數更已逼近8成，園區現正積極推動智慧化工程，預計今年10月完工。

「20多年來高雄無新工業區釋出，是讓價格合理的和發產業園區熱銷主因！」張俊良透露，有金屬業者談不到4分鐘就決定下手買進，另有金屬業者協同上下游3家一起做伙買，目前洽購最大面積1.8萬坪的廠商則是電子零組件業者。

目前申購業者現以金屬製品、機械設備、電子零組件及電力設備製造業為主，至今申購率已達5成，加計接洽中有意進駐廠商更近8成，張俊良指出，由於目前園區平均售價不到9萬元、約每坪8.98萬元，較臨近土地每坪要價13-14萬元便宜許多，銀行認為有上漲空間，貸款成數也多可達8至9成，條件好的廠商甚至可全額貸款。

即將於今年10月完工的和發產業園區，現正積極布建園區智慧化設施，張俊良指出，如汙水水量自動感測、智慧路燈、空氣品質自動監控設備、自來水與再生水自動通報系統等等。

負責協助招商的麗豐資產負責人陳志鴻指出，和發產業園區是全台第一個地方政府於《保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法》修正發布後，由金管會首次核准保險業資金投資開發的案例，保險資金投資比例達90％，投資金額220億元。即由台灣人壽及新亞建設合資成立所開發，台灣世曦負責設計，預估產業園區完工後，將可創造1萬個就業機會，每年增加政府30億元稅收。

(中國時報)

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