川普踢館WEF 推銷美國優先

2018年01月26日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普25日抵達瑞士達沃斯，參加第48屆世界經濟論壇（WEF），預定26日發表演說。一般認為，高舉貿易保護主義大旗的川普，竟前往擁抱自由貿易與全球化的WEF高呼「美國優先」，有點「砸場子」意味，他此行能否達成吸引外資目標，也是未知數。

川普是繼2000年柯林頓之後，第2位出席WEF的現任總統。他將於閉幕式發表演說，內容預料不脫鼓吹「美國優先」、自誇去年底通過的減稅法案，鼓勵全球企業到美投資，享受減稅好處。

美財政部長穆欽已在WEF表示，「美國優先」意味與其他國家共同努力，這口號只是說明川普會維護美國利益，就像其他國家領導人也會維護本國利益一樣。

白宮國家經濟委員會主席柯恩強調，「美國優先不是『美國獨行』。我們成長時，世界也在成長…我們是全世界的一分子，是全球經濟的一部分。總統先生也是這樣認為。」他說，川普此行主要目的是向世界展示美國過去一年的經濟成就，並招商引資。

德印同批貿易保護主義

川普率領代表團到達前，德國總理梅克爾意有所指表示：「我們認為，閉關鎖國不會給我們帶來好處。我們必須相互合作，保護主義不是正確的答案。」印度總理莫迪也說：「保護主義與反對全球化的勢力正在抬頭，其意圖不僅是迴避全球化，而且還要扭轉自由貿易的走向。」

陸警告貿易戰是雙面刃

川普23日才簽署行政命令，針對進口大型家用洗衣機和太陽能板徵收保障關稅，被解讀為開了中美貿易戰的第一槍。大陸外交部24日也警告，貿易保護主義是一把雙刃劍，刺傷別人的同時也會傷及自身，「2018年之後，全球最大的市場將是中國。」

川普出發前往達沃斯之前，「通俄門」因司法部長遭特別檢察官穆勒約談再掀波。川普24日回應稱願宣誓接受穆勒提問，且期待這場會面。他強調與俄方無勾結，接受提問就是要反擊。

(中國時報)