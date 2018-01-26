川普踢館WEF 推銷美國優先

美國總統川普25日搭乘「陸戰隊一號」直升機降落瑞士達沃斯，將參加世界經濟論壇。川普的保護主義將引發什麼效應，眾所矚目。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普25日抵達瑞士達沃斯，參加第48屆世界經濟論壇（WEF），預定26日發表演說。一般認為，高舉貿易保護主義大旗的川普，竟前往擁抱自由貿易與全球化的WEF高呼「美國優先」，有點「砸場子」意味，他此行能否達成吸引外資目標，也是未知數。

川普是繼2000年柯林頓之後，第2位出席WEF的現任總統。他將於閉幕式發表演說，內容預料不脫鼓吹「美國優先」、自誇去年底通過的減稅法案，鼓勵全球企業到美投資，享受減稅好處。

美財政部長穆欽已在WEF表示，「美國優先」意味與其他國家共同努力，這口號只是說明川普會維護美國利益，就像其他國家領導人也會維護本國利益一樣。

白宮國家經濟委員會主席柯恩強調，「美國優先不是『美國獨行』。我們成長時，世界也在成長…我們是全世界的一分子，是全球經濟的一部分。總統先生也是這樣認為。」他說，川普此行主要目的是向世界展示美國過去一年的經濟成就，並招商引資。

德印同批貿易保護主義

川普率領代表團到達前，德國總理梅克爾意有所指表示：「我們認為，閉關鎖國不會給我們帶來好處。我們必須相互合作，保護主義不是正確的答案。」印度總理莫迪也說：「保護主義與反對全球化的勢力正在抬頭，其意圖不僅是迴避全球化，而且還要扭轉自由貿易的走向。」

陸警告貿易戰是雙面刃

川普23日才簽署行政命令，針對進口大型家用洗衣機和太陽能板徵收保障關稅，被解讀為開了中美貿易戰的第一槍。大陸外交部24日也警告，貿易保護主義是一把雙刃劍，刺傷別人的同時也會傷及自身，「2018年之後，全球最大的市場將是中國。」

川普出發前往達沃斯之前，「通俄門」因司法部長遭特別檢察官穆勒約談再掀波。川普24日回應稱願宣誓接受穆勒提問，且期待這場會面。他強調與俄方無勾結，接受提問就是要反擊。

(中國時報)

捷克總統大選也鬧通俄門

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。