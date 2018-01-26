捷克總統大選也鬧通俄門

捷克總統澤曼（左）去年訪俄時，與俄總統普丁（右）交談。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

中歐地區的捷克共和國於26和27日兩天舉行總統大選第二輪投票，由左派現任總統澤曼（Milos Zeman）與自由派前捷克科學院院長德拉霍斯（Jiri Drahos）一決勝負。澤曼立場親俄羅斯，又強烈反移民，選戰期間深受捷克版「通俄門」困擾。

在12和13日總統大選首輪投票中，73歲澤曼拿到38.56％選票，68歲德拉霍斯26.6％，分居一、二名，因此由兩人進行決選。

澤曼為前共黨出身，於2013年捷克首次總統直選中勝出，此次尋求第二個5年任期。上台一年後，澤曼便表明了自己的外交政策偏好，訪問中國大陸，並出席俄羅斯總統普丁一位盟友在希臘小島舉辦的論壇，而後者被美國列為不受歡迎人物。

「美國之音」曾援引俄國烏拉爾新聞網消息，稱在2013年捷克大選中，克里姆林宮曾派出90名政治技術專家幫助澤曼勝選，任務是煽動捷克社會的反美情緒。

去年3月，澤曼回應其親俄言行時，開玩笑稱自己是俄羅斯、美國和中國的三料特工，後來才又正色說，實際上他只是一個國家的特工，那就是捷克共和國。

德拉霍斯在今年選戰期間指出：「對普丁政權而言，北約組織為最大敵人，而我們（捷克）是北約成員國。如果俄國特務組織及相關機構對這場選戰介入很深，也是符合邏輯的」。

澤曼反駁說，上述說法對捷克人民是一大侮辱。設於布拉格的「歐洲價值」智庫直稱，澤曼是「克里姆林宮的特洛伊木馬」。

澤曼與德拉霍斯皆反對歐盟所提的各成員國按配額接收難民計畫，但澤曼稱2015年歐洲難民危機為「有組織入侵」，而且穆斯林「根本不可能融合」。

(中國時報)

川普踢館WEF 推銷美國優先

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。