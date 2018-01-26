捷克總統大選也鬧通俄門

2018年01月26日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

中歐地區的捷克共和國於26和27日兩天舉行總統大選第二輪投票，由左派現任總統澤曼（Milos Zeman）與自由派前捷克科學院院長德拉霍斯（Jiri Drahos）一決勝負。澤曼立場親俄羅斯，又強烈反移民，選戰期間深受捷克版「通俄門」困擾。

在12和13日總統大選首輪投票中，73歲澤曼拿到38.56％選票，68歲德拉霍斯26.6％，分居一、二名，因此由兩人進行決選。

澤曼為前共黨出身，於2013年捷克首次總統直選中勝出，此次尋求第二個5年任期。上台一年後，澤曼便表明了自己的外交政策偏好，訪問中國大陸，並出席俄羅斯總統普丁一位盟友在希臘小島舉辦的論壇，而後者被美國列為不受歡迎人物。

「美國之音」曾援引俄國烏拉爾新聞網消息，稱在2013年捷克大選中，克里姆林宮曾派出90名政治技術專家幫助澤曼勝選，任務是煽動捷克社會的反美情緒。

去年3月，澤曼回應其親俄言行時，開玩笑稱自己是俄羅斯、美國和中國的三料特工，後來才又正色說，實際上他只是一個國家的特工，那就是捷克共和國。

德拉霍斯在今年選戰期間指出：「對普丁政權而言，北約組織為最大敵人，而我們（捷克）是北約成員國。如果俄國特務組織及相關機構對這場選戰介入很深，也是符合邏輯的」。

澤曼反駁說，上述說法對捷克人民是一大侮辱。設於布拉格的「歐洲價值」智庫直稱，澤曼是「克里姆林宮的特洛伊木馬」。

澤曼與德拉霍斯皆反對歐盟所提的各成員國按配額接收難民計畫，但澤曼稱2015年歐洲難民危機為「有組織入侵」，而且穆斯林「根本不可能融合」。

(中國時報)