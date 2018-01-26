有利腦疾病及新藥研究！桃莉羊技術 複製猴姊妹誕生

2018年01月26日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

複製動物技術發展歷程

國際權威學術期刊《細胞》25日發布，中國科學院團隊克服3大難點，成功培育全球首對體細胞複製猴姊妹。未來包括腦疾病研究、新藥測試的速度將大幅提升，研究團隊強調，不考慮對人類進行相關研究。

非人靈長類 意義重大

新華社報導，1996年第一隻複製桃莉羊誕生21年後，各國科學家利用體細胞先後複製了牛、鼠、貓、狗等動物，但一直沒有跨越與人類最相近的非人靈長類動物障礙。如今，首隻複製猴「中中」於2017年11月27日誕生，10天後妹妹「華華」誕生。

報導指出，複製猴姊妹的基因，來自同一個流產的雌性獼猴胎兒的體細胞。科研人員將其細胞核「植入」若干個「摘除」細胞核的卵細胞。第一個發育成型並順利誕生的幸運兒，命名為「中中」。

醫藥實驗 可取代白鼠

中科院神經所研究員孫強說，複製猴的成功，「意味著中國將率先建立起可有效類比人類疾病的動物模型」，利用複製技術，可在一年內培育大批遺傳背景相同的模型猴。既能滿足腦疾病和腦高級認知功能研究的迫切需要，又可廣泛應用於新藥測試。

中科院神經所所長蒲慕明院士表示，複製猴研究也是「全腦介觀神經聯接圖譜」國際大科學計畫的關鍵技術。大陸在該領域處於國際領先地位。

孫強指出，如果實驗物件的遺傳背景不同，實驗組和對照組的說服力就不夠強。傳統醫藥實驗大量採用白鼠，很大程度上是可快速近親繁殖，培育出大量非常相似的白鼠。但白鼠和人類相差太遠，針對白鼠研發的藥物在人體檢測時大都無效或有副作用。這是絕大多數腦疾病研究無法突破主因。

5年努力 克服3難點

孫強說，複製猴主要有三個難點。一是細胞核不易識別，「去核」難度大。二是體細胞的細胞核進入卵細胞時，很容易提前「喚醒」卵細胞而無法正常啟動。三是被轉移到卵細胞的細胞核，不適應扮演受精卵角色，造成體細胞複製胚胎的發育效率低。

報導指出，經過5年不懈努力，孫強團隊成功突破了複製猴這個世界生物學前沿的難題。蒲慕明強調，複製非人靈長類動物的唯一目的是服務人類健康，科研人員不考慮對人類進行相關研究。

中科院院長白春禮指出 ，此項成果也將推動大陸率先發展出基於非人靈長類疾病動物模型的全新醫藥研發產業鏈，為健康領域的重大挑戰做出貢獻。

(中國時報)