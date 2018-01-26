複製已過時 台灣研究「棄老還童」

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中國時報
／台北報導

大陸在國際期刊發表複製猴子成功，這種複製技術並不先進，台灣分子生物學者楊尚訓早於10年前在美國已能複製猴子，目前台灣朝向更高端的「分子程式」發展，研發如何讓細胞「棄老還童」，這對生命科學更具價值。

大陸複製猴子充其量只能強調已有「靈長類研究中心」，可進行靈長類範疇的研究，台大動物科學技術學系教授吳信志表示，複製動物是過時的技術，現在有些國際科學期刊已不愛刊登這類研究結果。

吳信志透露，成功大學生理科學研究所教授楊尚訓早於10年前在美國成功複製2隻猴子、並發表在國際期刊，因為台灣受限法令不能做，這個技術並不難，只是要不要做而已。

大陸發表複製猴是宣示意味濃，因為並非每個國家都能成立「靈長類研究中心」，吳信志指出，任何醫藥、臨床的實驗從鼠、豬、牛，再到猴子、人類，這是靈長類研究中心的價值，大陸突破了這個障礙。

台大醫師陳耀昌表示，動物複製的困難度不同，複製動物是一項產業，可運用在寵物、食物、醫療等方面。台灣複製動物的技術沒有問題，可是法令不開放，連台灣獮猴都不能複製，複製狗也只有南韓可以做。

由於靈長類與人類接近，複製靈長類牽涉「醫學倫理」，義守大學生物科技學系教授楊智惠認為，複製猴子的技術只是基礎而已，日本技術最先進，台灣也不差，最重要的是不能違反自然生命法則，台灣已跳過技術方面，朝解決醫學問題為優先。

台灣更深入的研發是分子程式，吳信志說，主要的研究是改善複製動物的細胞健康問題，了解更多細胞老化、分化如何回復原始狀態，提供細胞更好的環境，用在醫學領域，達到「棄老還童」，這對生命科學更有價值。

(中國時報)

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