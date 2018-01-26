2017我銷陸農產衰退近10％

2018年01月26日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

大陸是台灣農產最大的出口地區，但2016年政黨輪替後，農漁契作等出口大陸的數量與金額大幅衰退，農民收益銳減。過去10年來，台灣農產品外銷大陸的金額，約在3億6000萬美元至10億美元左右，去年金額衰退幅度達9.4％。全國農會理事長蕭景田認為，這問題將會反映在選票上，農漁民支持民進黨的比例會降低。

國家政策研究基金會昨舉行兩岸農業發展論壇，兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成指出，由於兩岸2010年簽訂ECFA《經濟合作架構協議》，將台灣18項農產品列入早收清單，使得2013年農產貿易增加一倍達18.16億美元，台灣首次享有順差。

不過，2016年政黨輪替後，台灣對大陸出口降為9.08億美元，進口9.77億美元，再度呈現逆差。2017年雖有改善，但台灣對大陸呈現逆差約2000萬美元。

全國農會理事長蕭景田指出，民進黨政府上台後，兩岸終止了許多契作合作，導致台灣農業陷入困境，希望民間農漁業者合作，一起向大陸爭取合作項目。

蕭景田表示，從去年開始，已有農漁民個人或團體發起赴大陸行銷產品，「過程中得不到政府協助，其實非常痛苦，目前只能結合民間力量，一步步自救。」他認為，這個狀況一定會反映在2018年選舉的選票上。

前農委會主委林享能建議，民間農、漁會應合作組成訪問團到北京，向陸方提出建議，例如要求大陸對台灣農漁民實施國民待遇，減免13％至17％增值稅；農漁業應組織起來，爭取參加大陸各省舉辦的展銷會、博覽會，為自己找出路。

林享能也提醒，雖然大陸現在成立許多兩岸農民創業園，吸引台灣農民西進創業，「但千萬不要一個人過去單打獨鬥，一定要結合其他人的力量。」他解釋，以前看過許多例子，身懷種植技術的台灣農民只看到高額補助就盲目去了大陸，結果在當地找不到人手、通路、設備，最後失敗收場。

(中國時報)