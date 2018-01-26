海協會長陳德銘 未連任政協委員

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中國時報
／綜合報導

新華社昨公布大陸新一屆全國政協委員名單，中共中央政治局常委中，只有汪洋在列，顯示他將接下俞正聲職務，出任全國政協主席。值得注意的是，大陸海協會長陳德銘未連任全國政協委員，未來動向受兩岸關注。

而針對台灣出生的上海新任政協委員謝國群，陸委會副主委邱垂正昨表示，謝男已遭除籍。中共企圖以複製「盧麗安」模式攏絡台灣人作宣傳樣板，都是極少數遭中共利用的統戰對象。

對於汪洋可望接任政協主席，邱垂正呼籲大陸新人新政，處理涉台事務時，應務實傾聽台灣民意，在政策上展現智慧與善意，透過溝通對話化解紛歧，與台灣共同推動兩岸關係相向而行、穩健前行。

據新一屆全國政協委員名單，涉台官員中，原任全國政協委員的海協會副會長葉克冬、孫亞夫和海協會前副會長鄭立中，均未連任。不過，大陸國台辦排名僅次劉結一的副主任陳元豐，則名列新一屆全國政協委員，被歸為「特別邀請人士」界別。葉克冬、孫亞夫先前都屬這一界別。

早年叛逃到大陸，曾任世界銀行（World Bank）副總裁的林毅夫連任，仍歸於「無黨派人士」界別。

此外，名列「中華全國台灣同胞聯誼會」（全國台聯）界別的新任全國政協委員凌友詩，生於台灣高雄，但長年在香港求學及工作，歷任港府中央政策組高級研究主任、香港公共行政學院高級研究顧問及香港中文大學當代中國文化研究中心名譽研究員。

在「文化藝術」界別，演藝界人士成龍、馮小剛獲得連任；但趙本山、陳凱歌、宋祖英、張國立及諾貝爾文學獎得主莫言未獲連任。

(中國時報)

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