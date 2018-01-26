看好陸經濟 近6成富豪不想移民

2018年01月26日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

儘管過去幾年大陸富豪舉家移民國外時有所聞，但胡潤研究院近日發布報告顯示，由於中共十九大傳遞積極訊號，加上看好大陸經濟成長力道，有近6成大陸富豪不考慮移民，該比例也創下歷史新高。

胡潤研究院24日發布一份報告顯示，當前大陸的「高淨值人群」（一般指資產淨值在人民幣600萬以上）中，有高達58％不考慮移民，創下歷史新高。

香港大公網援引該報告指出，去年大陸經濟成長率達6.9％，實現2011年以來的首次回升，也讓富豪對大陸經濟信心看漲，加上中共十九大傳遞出積極訊號，讓富豪看好未來2年大陸經濟走勢。數據顯示，表示「非常有信心」的比例從去年的28％上升到46％；表示「沒有信心」的比例則由9％下滑至6％。

針對中美發展面向，大陸富豪認為10年後「中國領先」的比例，從去年28％上升到37％，高出「不分上下」者1％，並認為10年後，上海將躍升全球最重要城市，接著是北京，美國紐約則排名第3。

胡潤百富董事長胡潤說，調查結果顯示，高淨值人群對大陸未來的信心非常強，對未來2年的大陸經濟很有信心，且第一次認為10年後中國會領先美國。

除憑藉強大經濟實力留住「富豪」，大陸在政策上也祭出各項措施，希望留住各類專業人才在大陸發展。

大陸公安部宣布，2月1日起施行8項出入境便利措施，包括為外籍華人提供簽證、居留便利。值得一提的是，5年內的居留許可雖有時間限制，但已接近「準綠卡」。公安部出入境管理局局長曲雲海表明，準綠卡的對象是來陸探親、洽商、開展科教文衛交流活動及處理私人事務的外籍華人。

(中國時報)