海外破詐團 人口販子操控

2018年01月26日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

繼波蘭檢方18日指在當地破獲一個國際詐騙集團，逮捕48名台灣詐騙集團成員後，新華國際報導，同一日，克羅埃西亞及斯洛維尼亞也與大陸警方聯手破獲兩岸電信詐騙案。外交部昨表示，其中有36名國人在斯洛維尼亞、61名國人在克羅埃西亞，我駐奧地利代表處與我相關機關均積極協處中。

外交部指出，我駐處獲悉後，第一時間即分赴斯洛維尼亞、克羅埃西亞兩國以提供我國人相關協助，並與兩國相關機關聯繫。外交部指示駐處依相關原則，積極維護我國家尊嚴及國人權益。

誘騙赴歐 遭限制行動

新華國際報導，當地警方在首都薩格勒布（Zagreb）附近突襲2個據點，帶走61名台灣人，其中2人涉嫌「販賣人口並脅迫受害者從事電信詐騙」等非法活動。他們以保證提供當地穩定合法的工作，以協助受害者清償各種債務，安排到歐洲。

59人被騙至克羅埃西亞，即遭限制人身自由，在「呼叫中心」從事主要針對大陸民眾的電信詐騙活動，同時也有斯洛伐尼亞與克羅埃西亞國民也遭逮捕。而這些詐騙犯生活條件極差，並且只有少量的食物與幾張臥床。

數個月後，電信詐騙的營運大本營由斯洛伐尼亞遷移至克羅埃西亞。克羅埃西亞內政部並稱，18日凌晨的行動是克羅埃西亞和大陸警方數月來合作打擊犯罪的結果。

詐騙陸人 得手5000萬

據大陸駐克羅埃西亞大使館和參與審訊人員表示，61人全部來自台灣，剛到克羅埃西亞1個月左右，先前曾在斯洛維尼亞的電信詐騙據點「從業」。而這些詐騙分子根據所掌握的個人資料，依詐騙劇本，打電話向大陸民眾行騙，初步調查，該詐騙集團已作案得逞20餘次，涉案金額人民幣近千萬、約台幣5000萬。

刑事局表示，繼波蘭警方查獲48名台灣詐騙集團成員，斯洛維尼亞及克羅埃西亞警方也於1月18日，針對當地設立電話機房進行電信詐騙的不法活動同步進行搜索及逮捕行動。

目前斯國及克國警方仍持續就涉案人員偵訊調查中，但因本案尚在當地國警方及檢察官偵辦中，為尊重當地國司法主權，目前無法提供相關具體案情細節，未來將配合外交部處理。

今年1月 231人被捕

據統計，今年迄今，印尼有8名台嫌被捕，菲律賓警方與大陸合作破獲多個詐騙機房，共逮捕78名台嫌，加上波蘭查獲48人及昨天曝光的97人，一月就已有231名台嫌海外被逮。另在國內，警方去年底發動「斬手」行動，共逮179名車手，顯示詐騙王國的惡名依舊未改變。

(中國時報)