北屯機捷總站周邊 房價蠢動

2018年01月26日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

台中74號線外環道通車帶動北屯區房價，今年底捷運綠線即將試營運，北屯區房價再度蠢動，尤其是捷運G0站的總站特區，土地價格飆升逾7成，備受各界矚目。

離G0站僅約3分鐘車程、位於松竹路G3站附近即將交屋的「登陽仰峰」個案、新成屋「富旺米蘭雙星」個案，每坪單價達26萬元，預售的「宏台松御」個案更達29萬元。

相較之下，率先進駐機捷總站特區的「總太織築」個案尚在預售階段、實售每坪價格不超過24.5萬元，更具價格優勢。永慶房屋北屯店專員余長宥表示，北屯區可說是目前台中市推案最熱鬧的區塊之一，以機捷總站特區來說，除了已經公開的總太「織築」、鉅虹「G Casa」之外，陸續有櫻花、惠宇、登陽、豐邑等建商紛紛搶進插旗，地價更是一路由每坪30萬元，攀升為56萬元。

距離G0站不遠的松竹路開發較早，已有不少新成屋陸續交屋，包括「登陽仰峰」、「勝興松竹」、「富旺米蘭雙星」等，每坪成交價均破25萬元，未來捷運綠線沿線的北屯區房價飆破35萬元，指日可待。 總太地產挾率先進駐G0站、搶得先機優勢，預售的總太「織築」個案，公開2個多月來，銷售已逾7成，預計農曆年後即可完銷。

總太地產董事長翁毓羚表示：「織築」建地買得早，除了訴求建築設計的獨特價值，更配備日本原裝進口clean up不銹鋼桶身廚具，以及其它進口品牌建材，打造優質品味，但仍秉持實價銷售每坪22.4～24.5萬元的超值價格，讓利誠意十足。總太「織築」個案是全台首座磚造藝術創作宅，由世界冠軍「磚家」執行砌磚藝術工程，透過磚編織的鏤空風洞，讓建築皮層達到會呼吸、透氣功能。

此外，設計師以錯層陽台、垂直綠化的做法，更加豐富了凹凸的立體感，加上戶戶開窗引光，讓「織築」成為一棟拾光引風、會呼吸的建築。

為了凸顯家的感覺，磚造的1樓規畫，一進門就進入品味怡然的咖啡館大廳，希望讓每一位歸來的家人，都能感受到咖啡香。 總太「織築」基地面積803坪，規畫地下3層、地上12層，建坪23～39坪，總戶數住家112戶、店面5戶，3房是主力房型，整體社區規畫非常適合小家庭、首換族群，以及兩代家人共組、同堂不同戶的捷運宅。

(中國時報)