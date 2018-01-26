剛放寒假 婦攜小六兒燒炭亡

2018年01月26日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

人倫悲劇！43歲楊姓女子，24日晚間帶著剛放寒假的小六兒在住處燒炭自殺，楊女丈夫昨天上午才發現妻小已死亡多時，當場崩潰大哭，哭喊聲傳到鄰近消防分隊，消防員聞聲查看，才發生這起悲劇，雖然緊急將2人送醫，仍告不治。詳細原因由檢警調查中。

警方調查，謝男與妻子育有1子1女，平時住在新豐街住處，北寧路的住處是租給海大學生使用，謝妻精神狀況不佳，沒工作常獨自在家，由於正值寒假期間，租屋的海大生不在家，楊女24日晚間在新豐街家中留下1張字條給丈夫說要出去找朋友，就沒有消息。

謝當晚曾向警方報失蹤人口，昨天上午他到北寧路住處，赫然發現妻小已躺在客廳地上不省人事，謝放聲痛哭，讓附近消防隊員聽到淒厲哭聲，立刻趕赴現場，發現謝男在屋內哭得相當傷心，屋內有名女子和男童，已無生命跡象，另浴室有燒過的金爐，客廳桌上也有多瓶未開過的啤酒。

警方發現，楊女臉書上有許多全家福照片，謝童年紀雖小卻很會彈鋼琴，另楊女去年還因看完作家泰維斯寫的「別等失去了，才說要珍惜」後，寫下感到自己被釋放療癒，還提到「想想自己是不是中午知道孩子吃什麼，卻不在乎自己吃什麼的家長？請先照顧好自己！」

基隆市政府表示，謝童就讀國小6年級，平時在班上熱心助人，老師都對他讚譽有加，接獲消息時，師生都感到心疼與遺憾。

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(中國時報)