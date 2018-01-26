大陸寶格 國際級美學監造

2018年01月26日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

由寶格麗飯店御用建築師Antonio Citterio一手打造的大陸建設「寶格」個案，日前陸續交屋，成為七期新地標。

為了確保大陸建設「寶格」個案忠實呈現設計原味，Antonio除了進行美學監造外，也專程派團隊從米蘭來台灣進行品質驗收，謹慎的作法與態度讓業界咋舌。為求所有細節符合Antonio設計原意，大陸建設除了施工前提供施工圖、樣品板供審核外，過程中每日透過施工日誌及施工照片，讓Antonio團隊檢視，作為第一階段的查核。

當Antonio團隊抵達現場驗收後，認為公設大廳天花板的漆面飽和度及平整度未能達到要求後，全面重新噴漆，原本已就定位的家具擺設也全部打包撤離，只為達到品質的要求。

不只如此，以往可能流於形式的施工日誌，Antonio團隊卻是每天查看、反覆修改意見，現場施工與設計團隊的無縫接軌，讓施工團隊繃緊神經，也為Antonio團隊的敬業態度豎起大拇指。

Antonio所設計的每一個細節都是經過縝密的安排與精確的思考，例如木材紋理中的山型紋、直紋相互搭配的比例，也是經過電腦預先模擬，再經由Antonio的美感選擇判斷，呈現出最佳結果。

寶格除了美學設計是國際首屈一指作品外，結構安全性也是不容忽視的一環。大陸建設特別聘請結構工程權威的永峻工程顧問公司，指派結構技師於工程施工期間全程駐地監造，確保結構安全無虞。

2017年9月新開幕的北京寶格麗酒店，迅速躍升北京最具格調的酒店之一，而Antonio團隊對於大陸建設「寶格」完工的期待值更遠，尤其大陸建設執行的品質與忠於原設計的態度，讓雙方合作默契無間，寶格已躍升為台中七期地標建築。

(中國時報)