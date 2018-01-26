大陸寶格 國際級美學監造

由寶格麗飯店御用建築師Antonio Citterio一手打造的大陸建設「寶格」個案，日前陸續交屋，成為七期新地標。（圖／黃繡鳳）

友善列印
中國時報
文／

由寶格麗飯店御用建築師Antonio Citterio一手打造的大陸建設「寶格」個案，日前陸續交屋，成為七期新地標。

為了確保大陸建設「寶格」個案忠實呈現設計原味，Antonio除了進行美學監造外，也專程派團隊從米蘭來台灣進行品質驗收，謹慎的作法與態度讓業界咋舌。為求所有細節符合Antonio設計原意，大陸建設除了施工前提供施工圖、樣品板供審核外，過程中每日透過施工日誌及施工照片，讓Antonio團隊檢視，作為第一階段的查核。

當Antonio團隊抵達現場驗收後，認為公設大廳天花板的漆面飽和度及平整度未能達到要求後，全面重新噴漆，原本已就定位的家具擺設也全部打包撤離，只為達到品質的要求。

不只如此，以往可能流於形式的施工日誌，Antonio團隊卻是每天查看、反覆修改意見，現場施工與設計團隊的無縫接軌，讓施工團隊繃緊神經，也為Antonio團隊的敬業態度豎起大拇指。

Antonio所設計的每一個細節都是經過縝密的安排與精確的思考，例如木材紋理中的山型紋、直紋相互搭配的比例，也是經過電腦預先模擬，再經由Antonio的美感選擇判斷，呈現出最佳結果。

寶格除了美學設計是國際首屈一指作品外，結構安全性也是不容忽視的一環。大陸建設特別聘請結構工程權威的永峻工程顧問公司，指派結構技師於工程施工期間全程駐地監造，確保結構安全無虞。

2017年9月新開幕的北京寶格麗酒店，迅速躍升北京最具格調的酒店之一，而Antonio團隊對於大陸建設「寶格」完工的期待值更遠，尤其大陸建設執行的品質與忠於原設計的態度，讓雙方合作默契無間，寶格已躍升為台中七期地標建築。

(中國時報)

北屯機捷總站周邊 房價蠢動 日光溫泉會館 迎春富貴年味濃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。