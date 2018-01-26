水果當暗號 盜採牛樟木8噸

保七刑警大隊在彰化一間生技公司起出300多公斤的牛樟木。（保七刑大提供）

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中國時報
／台北報導

從事盜採牛樟木的李姓男子，去年8月間，與廖姓男子買賣已經切割好的椴木，遭保七總隊刑警大隊當場查獲，起出近1噸的珍貴林木。警方循線在彰化的某生物科技公司，再起出多達7噸的牛樟木，並查出該公司專門收購培育牛樟芝，再製成產品牟取暴利，苗栗地檢署已依森林法將李等5人起訴。

警方表示，56歲的李嫌是苗栗頭份人，當過卡車司機，自稱因髖關節受傷，不能搬運重物，才找來年輕人幫忙盜採，再搬運下山，交貨時也請買家幫忙搬運，而他始終藏在幕後遙控。

不過，最近1年，盜伐的「小山鼠」被警方逮捕10多人，李不得已才重出江湖，自己出面交易，才被警方揪出藏鏡人。

警方說，李嫌專門在新竹、苗栗一代山區盜採牛樟木，盛行時每公斤可賣到250元，因傳出牛樟芝含有毒素，原木價格跌到每公斤100多元，他仍不改盜採數量，進而與生技公司配合固定供貨，賺取價差，為躲避查緝，還以「水果」作代號，電話聯絡說「水果已經送到了」。

警方查出，李嫌把牛樟木賣給彰化某生技公司，該公司曾得過「傑出達人獎」，陳姓負責人曾因運送1噸多的牛樟木到大陸，遭海關發現後法辦，現改以萃取牛樟芝製藥丸獲利。

陳嫌到案辯稱是李嫌將牛樟木交給他，請他幫忙植入菌絲，待長出橘色的牛樟芝後，將木頭交還給李，還拿出假的植菌契約企圖脫罪。但警方發現該公司以每公斤140元價格購買，並在公司起出7103公斤已植入菌絲的牛樟木，讓陳嫌百口莫辯。

警方除逮捕李、廖2人及陳姓負責人，還有一對江姓父子，他們專門在南投地區盜採供貨給李，李再轉給生技公司培育牛樟芝，萃取成粉末後，轉賣大陸，苗栗地檢署偵結，將5人提起公訴。

(中國時報)

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