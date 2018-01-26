醫美診所割痔瘡 老婦休克喪命

2018年01月26日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

再傳醫療事故。69歲江姓老婦11天前到北市忠孝西路「渾然天成」醫美診所，接受痔瘡手術，卻疑在施打麻醉靜脈注射後不久，身體出現不適，經送台大醫院急救一度恢復生命跡象，但仍告不治。

由於台大曾以斷層掃瞄檢查江婦，發現腹部有出血狀況，死因不明。檢警今天上午將解剖驗屍，釐清死因。

警方調查，江姓老婦月前因為痔瘡毛病，到忠孝西路渾然天成醫美診所求診，由鍾姓醫師負責看診，並決定在今年1月15日中午，於診所進行痔瘡手術。

當天中午12時15分左右，手術開始，由麻醉醫師先進行麻醉作業，醫師稱還未注射麻醉劑，江婦就出現血壓下降、呼吸、心跳不正常現象，鍾姓醫師立即展開急救程序，但江婦狀況並未好轉，診所於是打119報案，將江婦送台大醫院急救。

醫師搶救後，江婦一度有了呼吸心跳，院方持續搶救，並對江婦進行斷層掃瞄，檢查身體有何問題，發現江婦腹部有出血狀況，搶救至晚間，婦人血壓突然又下降，狀況持續惡化，延至晚間8時許不治。

醫院通報警方到場，警方傳喚醫師調查，醫師稱還在進行施打麻醉藥物的前置作業，江婦就休克。死者兒子也希望檢警查明死因，檢警相驗遺體後，檢方指示將死者遺體暫時冰存，也到診所調閱相關病歷，追查手術及麻醉過程有無疏失。

此外，52歲香港馬姓珠寶女富商到李進良的醫美診所抽脂猝死，檢方今天下午也將進行解剖釐清。

(中國時報)