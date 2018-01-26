創意年菜 香坡邀大廚傳撇步

型男大廚詹姆士日前到久樘「香坡」，為住戶示範創意年菜，提前歡度農曆春節。 （圖／黃繡鳳）

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中國時報
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型男大廚詹姆士，日前到久樘「香坡」為住戶示範創意年菜，提前歡度農曆春節。

由於詹姆士年菜活動廣獲住戶熱烈回響，久樘開發為迎合住戶喜好，不惜加辦一場，顯示公司對住戶的重視。

日前久樘開發也曾邀請世界麵包大師吳寶春，於久樘瑞璽分享其成長歷程，同時也帶來了多款寶春師父經典麵包款宴住戶，豐富住戶們的心靈與生活體驗。

這次詹姆士特別為久樘住戶設計了3道菜色，如久樘燒烤海鮮拼盤、麵包酥炒花椰菜、姆士流甘味牛肉湯。為配合現代人注重健康、營養的趨勢，詹姆士的菜色兼顧低脂、高纖、盡量呈現食材原味，也讓太太們輕鬆準備年菜，不再手忙腳亂。

其中這道「久樘燒烤海鮮拼盤」，便可利用平底鍋或烤箱烹調，食材有草蝦、干貝、中卷、櫛瓜，再利用蒜片、九層塔、海鹽、黑胡椒來添香調味，作法簡單。若是平常在家宴請朋友，也可用這道菜與朋友同享烹飪過程的樂趣，以食會友。

久樘開發表示，「香坡」1樓的廚藝交誼廳，是使用率相當高的公設項目之一， 許多住戶利用這空間來舉辦私人宴會或社交派對，因此也啟發久樘「瑞璽」將輕食廚房與客廳相連結的規畫，讓住戶在家也能舉行小型聚會，許多中世代企業主對此設計都極為喜愛。

有看過詹姆士料理節目的朋友都知道，詹姆士擅長將作菜化繁為簡，並且分享一些料理的小撇步，這次也不例外。詹姆士提到，放調味料的時機點非常重要，例如鹽分會影響食材的熟成度與口感，而味精如果焦化還有可能產生有害物質，這些小技巧都是料理的大學問。

久樘開發舉辦年菜教學活動，一方面懷抱著感恩的心情，提前向住戶祝賀新年平安順遂，一方面也展現售後服務的永續，品牌建商的貼心軟實力，讓客戶黏著度更加乘。

(中國時報)

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