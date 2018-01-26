為3枚乙太幣 2男假交易搶劫

2018年01月26日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

繼比特幣後，網路新興虛擬貨幣「乙太幣」也成為投資客下手的標的。21歲廖姓、黃姓男子，與33歲黃姓賣家相約交易3枚乙太幣，雙方約在超商前面交，廖、黃2人先付10萬多元現金，待乙太幣交易中，竟朝賣家噴辣椒水，搶回整疊現金，警方獲報根據監視器影像，不到2小時逮捕嫌犯，依搶奪罪嫌送辦。

警方說，行搶的黃男與廖男，在網路上得知近來乙太幣增值能力強，於是起意設局強占乙太幣，在網路平台上見到黃姓賣家要賣乙太幣，於是開價以每枚台幣3萬4800元的價格，購買3枚，雙方約定19日晚間在萬大路的超商前面交。

雙方見面後，買方為取信賣方，先將10萬5000元交給黃姓賣家，黃隨即以手機操作將3枚乙太幣透過交易平台發送到廖嫌所指定電子錢包，買家2人以為交易完成，乙太幣到手，廖當場藉口憑證尚未審核通過，想要取消交易。在旁黃嫌拿出噴霧罐朝賣家噴灑干擾，動手將賣家手中現金搶回。

2嫌得手後逃逸。賣家追趕不及，於是打電話報警，並取消乙太幣交易，取回3枚乙太幣。

警方獲報調閱監視器，發現2嫌是搭白色賓士車到附近下車後，再徒步到交易地點，循線找到2嫌帶回偵詢，2嫌辯稱是測試賣家誠意，才搶回現金，並噴灑噴劑。警方偵訊後，依搶奪罪嫌函辦。

(中國時報)