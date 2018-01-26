北市兒童優惠今上路！新北兒童卡卡關 批北市無良

2018年01月26日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市交通局長王聲威指出，電子票證公司樣卡都已完成，只差發行，卻被北捷技術性卡關。（葉德正攝）

新北市交通局長王聲威拿出北捷公司公文，指北捷用契約威脅電子票證公司，導致新北兒童卡無人投標。（葉德正攝）

北市兒童捷運6折優惠將在26日上路，去年底祭出更優惠5折的新北市，卻遭北捷公司「技術卡關」，新北市府痛批，北捷以契約要脅，導致電子票證公司不敢投標新北兒童卡，此事無關技術、預算，全在北捷的「一念之間」，籲北市有同理心，勿讓新北兒童權益受損。

質疑高捷行 北捷不行

北市去年宣布推出兒童搭乘捷運6折優惠後，新北市長朱立倫也在去年12月27日宣布加碼比照公車兒童票給予5折票價優惠，並願與北市同步實施。朱立倫受訪時指出，拜託柯市長指示一下北捷，希望他們能夠放手，讓孩子早一天能夠獲得優惠。

交通局長王聲威說，去年12月28日就行文給北捷、高雄捷運以及桃園捷運公司，高捷回覆可如期配合，機捷則配合桃捷公司系統調整，在5月前與桃園同步實施，質疑「為什麼高捷可以，北捷卻不行？」

王聲威指出，新北市推動優惠，將發行19萬張兒童卡，1月19日招標，北捷公司卻在18日發文給悠遊卡、一卡通，以服務契約內容「電子票證公司發行新票種需要北捷同意，否則可依約就究責」要脅兩業者，導致流標。

拿契約要脅 業者卻步

王聲威說，經交通局與北捷和兩間票證公司多次討論，23日二次招標，雖兩家公司都參加，卻在標單以「手寫」方式，強調僅接受以「台北市數位學生證」方式製作，顯然是北捷從中作梗。

王聲威說，新北兒童卡依現有收費系統不需任何修改即可實施，僅需在後端系統依據兒童卡卡片序號，統計優惠補助金額向新北市申請，另現行悠遊卡公司發行的優待卡，也未區隔老年人、身障者及兒童，只要符合身分即可搭乘並享有相同折扣，技術上完全沒有問題，目前持續努力，希望最快農曆年前上路。

(中國時報)