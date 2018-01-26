黃錫墉證據交黨 促判陳出局

2018年01月26日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨三星鄉議員初選爆發代接電話的爭議，現任三星鄉長也是議員初選候選人黃錫墉指控對手、現任議長陳文昌出動接電話部隊干擾選情，並且證據確鑿，黃錫墉25日親自前往縣黨部提交聲明書及蒐證光碟片，並將蒐證事證副本寄給中央黨部，要求主席與主委主持公道，直接判陳文昌「出局」。

三星鄉長 卯上宜縣議長

黃錫墉表示，陳文昌透過接電話部隊影響民調，人、事、時、地等罪證確鑿，並有錄影為證，而民調等同投票，這種行為顯然違反公平，就像考試作弊被抓一樣，「只有零分，沒得辯解」，又好比運動員如果服用禁藥就應立即判決出局，因此這次黨內初選民調陳文昌使出「奧步」，黨中央及地方黨部應判陳文昌失格，以昭公信。

陳澄清代接 獲住戶同意

議長陳文昌回應說，電話民調並不是公務人員在行使公務，入屋代接電話也是經過住戶的同意，並沒有違法的問題。

黃錫墉指出，這次民調弊案不僅只有1戶有代接電話的情形，顯然是有計畫的活動，而被拍錄在影片中的男子既不是住戶或家人，也不是三星鄉民，而是議長陳文昌名下百孚蔥油餅工廠員工，也是宜蘭縣代理縣長陳金德的次子，陳文昌以「熱心動員代接」這種薄弱且匪夷所思的藉口，難以杜眾人悠悠之口。

黃錫墉說，他已向黨部抗議並提交聲明書，並建請執評委員會積極調查真相，同時也強調，原本要求此次民調結果作廢，但為顧及鄉民感受與公平性，決定挺身捍衛真理，既然陳明顯違反黨紀，應該被判「出局」，也就不需重做民調，應黨部直接提名他參選。

(中國時報)