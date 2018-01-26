龍崎掩埋場環評 環團控造假

2018年01月26日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

針對龍崎區掩埋場開發案，環保團體25日前往台南地檢署舉發開發單位歐欣公司涉嫌偽造環評資料，再到台南市政府抗議，要求市府提供開發地的水土保持變更計畫，歐欣公司回應絕無違法。

現址發現興建滯洪池

龍崎區掩埋場2003年通過環評，2010年通過環境影響差異評估，全案原依法得以興建，但在環保人士與地方民眾數年來抗議下，前台南市長賴清德表示尊重民眾意見，掩埋場工程停頓，不過今年1月初，掩埋場現址已開始興建滯洪池等水土保持相關工程。

環保團體10餘人25日先到台南地檢署舉發，再到台南市政府丟雞蛋陳情，要求市府提供歐欣案的水土保持變更計畫。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，歐欣公司在2010年提供的環差報告中，欠缺詳盡的「邊坡穩定驗證資料」，評估報告無地下水資料，附近很多陡坡都涉及安全問題，在0206美濃大地震後，未再重新調查邊坡穩定評估，因此具狀向南檢舉發。

環保團體再到永華市政中心，大夥在市府門口吶喊抗議，並蛋洗行政院長賴清德、台南市代理市長李孟諺、經濟部長沈榮津等人的照片看板，表達不滿。

水利局要求業者停工

台南市政府水利局主祕蔡國銓強調，滯洪池工程是市府依水保法，要求歐欣公司進行水保維護工作，主要是防止土砂沖刷流入牛埔溪，造成下游河道淤積，與開發案進度無關。

蔡國銓表示，既然地方及相關團體對防災工程施作有疑義，已要求歐欣公司停工，環團要求的水保計畫書，會在申請後提供，也將在司法調查程序中提出。

歐欣公司回應，本案環評、環差書及水保計畫書皆依法確實載明邊坡穩定分析資料及計算結果；且水保計畫書業在2003年經台南縣政府委託台灣省水土保持技師公會嚴格審查後始獲核可，絕無造假。

(中國時報)