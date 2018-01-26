再延3年 南橫年底通車跳票

2018年01月26日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄段梅山明隧道重建工程，挨批進度太慢。（林雅惠翻攝）

南橫公路自莫拉克風災後中斷至今，公路總局甲仙工務段復建多年，原預計2018年底高雄通往台東交通全線通車，民眾熱切期待，未料通車日期確定跳票。段長王慶雄說，因2017年6月豪雨致高雄段梅山明隧道與武雄橋附近嚴重坍方，台東向陽段災情也不輕，要全線通車，最快要2021年才可望實現。

88風災後 中斷至今

2009年88風災導致南橫公路交通中斷，高雄無法通行至台東，原本公路總局預估2018年將全線通車，未料新災情又導致完工日期生變，尤其以去年6月豪雨災情最嚴重。

南橫公路全線通車日期一再延宕，施工單位也頗感無奈，公路總局甲仙工務段長王慶雄說，2017年6月2日的大豪雨，導致高雄段梅山明隧道、天池路段（134.2公里）與武雄橋附近及台東段向陽至埡口路段發生嚴重災情。

多處坍方 修了又斷

他表示，至少3處災害瓶頸點須辦理整治修復，包括第一處：梅山明隧道（109公里）有3階段施工，包含主體重建、邊坡整治與明隧道延伸，預計2019年底完工；第二處：134.2公里路基流失，200公尺路面掉落500公尺深谷，向源侵蝕問題棘手；第三處：136公里武雄橋路段土石流推移面積範圍大，考量重建中長期橋梁，最快2020年完工。

全線搶通 還有得等

王慶雄說，南橫公路地質較破碎且土石流區域多，施工條件惡劣，施工修復從未停歇，除高雄段多處崩塌須整治外，過了大關山隧道即進入台東縣，埡口山莊、向陽崩壁一帶也有嚴重災情，路段施工困難，在未發生新災情為前提下，公路總局目前設定全線通車日延至2021年。

(中國時報)