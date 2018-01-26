陳文昌稱組織動員 不違法

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣議會議長陳文昌被控在民進黨三星鄉議員初選民調「作弊」，陳文昌回應說，電話民調並不是公務人員在行使公務，入屋代接電話也是經過住戶的同意，並沒有違法的問題，即使是自己陣營派人代為接聽民調電話，也是屬於「組織動員」。

陳文昌強調，他不同意縣黨部選舉對策委員會代理主席黃建財建請「暫緩提名」一事，當天縣黨部僅委由選對會處理三星鄉縣議員初選電話民調結果開封作業，但並未召開任何會議，請問黃建財究竟依那條規定可以建請「暫緩提名」？此外，依民進黨的規定選對會的職權是「協調者」而非「監察者」，黃建財怎能逾越權限並與民調落敗者起舞，破壞黨內團結。

陳文昌還說，在進行電話民調當天，警方在第一時間就做了查證，屋主已表示是經過同意而進入屋內，這也是鄉間敦親睦鄰的一種互動，即使是自己的陣營受邀找人協助聽電話，這也是組織動員的一部份，並沒有違法的問題。

黃建財則回應說，選對會是黨內因應選舉策略的工作小組，任務之一是協助黨內完成初選程序，對於初選過程產生的爭議都將秉持中立處理，也不會做任何決定，而是移請執委會做裁決。

民進黨縣黨部主委林進財則表示，對於整起爭議因雙方都有主張，縣黨部不便表示意見，縣黨部將會在26日召開執委會，經執委會開會後做出最後的決定。

(中國時報)

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