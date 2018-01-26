牛埔里長堅辭 下周到市府靜坐

2018年01月26日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

牛埔溪支流山林原貌，綠意盎然。（曹婷婷翻攝）

「抵擋掩埋場、照顧老人、建設地方，是我競選3大政見，後2件做到了，但擋不了掩埋場，繼續當里長，覺得很可恥！」堅拒龍崎掩埋場設廠的牛埔里長陳永和，近來因掩埋場「強渡關山」，自覺無能為力，堅決辭職，28日將請里民吃尾牙宴「辭行」，29日起轉往市府靜坐抗議！

前身為行政院退輔會龍崎工廠，原本是生產國軍彈藥的兵工廠，停產後，經濟部工業局打算在原址設置事業廢棄物處理中心，2002年定案迄今，反對聲浪不歇，但近期卻有死灰復燃跡象。

台南社大日前透過空拍，驚見牛埔溪遭截斷、山頭被挖空，陳永和更掌握2014年10月南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心開發興建施工圖，竟與2017年底歐欣向水利局申請水土保持計畫的施工圖一模一樣，他說，3年前的圖要做的是汙水處理廠，現則以水保為名施工，「根本是化整為零！」

面對政府配合演出，陳永和說，自己當年選里長政見其一，就是抵擋掩埋場開發，如今政見「跳票」，繼續當里長有何意義？「不屑為官，拿老百姓的錢欺負老百姓，我不幹了！」甚至也已決定辭官後第一件事，就是前進市府靜坐抗議。

陳永和堅辭里長消息曝光後，慰留電話響不停，也有人勸進選立委、市長，但他認為，這些都不是他要的，牛埔全里僅300多人，擁有世界級白堊泥岩地景，政府不用花大錢、砸預算就有的地景，為何要放棄？「這是我反對在這裡蓋掩埋場的理由，我的理想只有這樣！」

針對水利局24日晚間已要求歐欣公司停工，他質疑，山頭挖都挖了，停工有何意義？政府應該要追究責任。

(中國時報)