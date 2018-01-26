燈節 進度落後 宮廟花車不來

台北市副市長陳景峻25日前往華山站貨場探班並慰勞台北燈節製作花燈的藝術家及工作團隊。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導
為了趕進度，不少藝術家乾脆紮營在華山站貨場旁的綠地。（曾百村攝）

台北市副市長陳景峻25日前往華山站貨場，查看「2018台北燈節」進度，並探班正在創作的藝術家們。會後陳景峻坦言，目前進度「有點落後」，但他相信會迎頭趕上，同時他也透露，燈節的花車遊行中，宮廟花車不會登場，就算有人提案，也會被他否決。

主題保密 值得期待

燈節目前進度小幅落後，陳景峻昨天帶著甜湯溫熱食品，前往華山站貨場替創作的藝術家加油打氣。燈節藝術統籌、同時也是知名樂團蘇打綠團長何景揚表示，燈節中各式花燈除了在台北創作外，還有新北市五股、台中、嘉義場區製作，大部分作品是使用環保素材，強調燈節內容仍為保密階段，無法對外界宣布主題，但保證會讓遊客耳目一新。

除了燈會主軸的花燈外，遊行踩街及相關燈光音效等項目正在籌備；陳景峻說，目前這些都仍在與廠商洽談當中，應該不會有太大的問題，但他認為今年的台北燈節不會出現類似去年世大運的「宮廟花車」，他個人覺得燈節是國際盛會，宮廟花車不適宜，就算有人提案也會被他打槍。

加緊趕工 一定完成

陳景峻被問及，後續紙風車劇團是否會重回台北燈節之列？陳景峻表示，對方認為遭「真心換絕情」，之後再也沒有與市府連絡，他也替紙風車劇團抱屈，指對方上次也協助北市府舉辦燈節，甚至還因此賠錢，但由於出發點是發揚藝術，所以長久以來，跟北市府的關係就像朋友般互相幫忙，結果搞到最後不相往來，他認為很可惜。

陳景峻坦言，據他所知台北燈節進度目前是微幅落後，但駐站藝術家都相當拚命在趕進度，他判斷最後時刻全體燈節作品應該能夠完成，而且論規模而言，也不會比去年小，民眾絕對可以期待。

(中國時報)

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