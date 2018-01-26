燈節 進度落後 宮廟花車不來

2018年01月26日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

為了趕進度，不少藝術家乾脆紮營在華山站貨場旁的綠地。（曾百村攝）

台北市副市長陳景峻25日前往華山站貨場，查看「2018台北燈節」進度，並探班正在創作的藝術家們。會後陳景峻坦言，目前進度「有點落後」，但他相信會迎頭趕上，同時他也透露，燈節的花車遊行中，宮廟花車不會登場，就算有人提案，也會被他否決。

主題保密 值得期待

燈節目前進度小幅落後，陳景峻昨天帶著甜湯溫熱食品，前往華山站貨場替創作的藝術家加油打氣。燈節藝術統籌、同時也是知名樂團蘇打綠團長何景揚表示，燈節中各式花燈除了在台北創作外，還有新北市五股、台中、嘉義場區製作，大部分作品是使用環保素材，強調燈節內容仍為保密階段，無法對外界宣布主題，但保證會讓遊客耳目一新。

除了燈會主軸的花燈外，遊行踩街及相關燈光音效等項目正在籌備；陳景峻說，目前這些都仍在與廠商洽談當中，應該不會有太大的問題，但他認為今年的台北燈節不會出現類似去年世大運的「宮廟花車」，他個人覺得燈節是國際盛會，宮廟花車不適宜，就算有人提案也會被他打槍。

加緊趕工 一定完成

陳景峻被問及，後續紙風車劇團是否會重回台北燈節之列？陳景峻表示，對方認為遭「真心換絕情」，之後再也沒有與市府連絡，他也替紙風車劇團抱屈，指對方上次也協助北市府舉辦燈節，甚至還因此賠錢，但由於出發點是發揚藝術，所以長久以來，跟北市府的關係就像朋友般互相幫忙，結果搞到最後不相往來，他認為很可惜。

陳景峻坦言，據他所知台北燈節進度目前是微幅落後，但駐站藝術家都相當拚命在趕進度，他判斷最後時刻全體燈節作品應該能夠完成，而且論規模而言，也不會比去年小，民眾絕對可以期待。

(中國時報)