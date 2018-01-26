公有違建拆不拆 議員要答案

新北市共有8處公立流浪動物之家是違建，民眾質疑「只許州官放火，不許百姓點燈」。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

違建拆除兩套標準！大台北地區連續多起違建死亡火災，新北市展現鐵腕拆除違建，但不少議員質疑，「刮別人鬍子前，先要把自己刮乾淨」，市府應先解決全市200多間無照校舍、動物之家等公部門違建；新北市工務局表示，既存違建依法暫不拆除，僅拆除「公安疑慮」的違建。

新北市議員李倩萍指出，新北市公有違建包括195棟未領有建築執照和使用執照的校舍，估計約4萬名學生長期在高危險的校舍中上課，日前雖已要求市府針對所有無照校舍實施耐震評估，但仍不見合法化積極度。

刮鬍子 先刮自己的

另外，板橋、中和、新店、八里、五股、淡水、三芝和瑞芳等8處動物之家，全是沒有建築執照和使用執照的違建，五股動物之家甚至蓋在林地保護區，卻收容共1900隻犬貓。

李倩萍說，理解公部門違建因預算不足難以立刻解決，但市府既然要解決民間的公安疑慮違建，也應該以身作則，逐年改善公部門的違建。

市議員陳文治則說，肯定市府拆除公安疑慮的違建，但公有違建至今看不到市府的努力，公有違建應列為專案處理，不足的拆除預算予以補足，安全建物予以補照，「刮別人鬍子前，先要把自己刮乾淨」。

既存違建 暫不拆除

教育局表示，今年已協助57所學校辦理補照，明年度預計協助36所，2021年全部完成，目前各校舍皆定期辦理消防安全檢查及建物公安檢查，校舍使用安全無虞。

動保處長陳淵泉表示，動物之家皆定期自主消防安檢，翻新老舊線路，無奈嫌惡設施的合法地目難尋，目前僅三芝動物之家正撥用300多坪國有地，最快明年底遷址，率先合法化。

工務局表示，新北市195棟無照校舍和8處動物之家都是2009年6月25日前即存在的「既有違建」，依法暫不拆除，除非遭舉報有公安疑慮，拆除大隊才會強制拆除。

(中國時報)

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