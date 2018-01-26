高潞‧以用缺席 監誓等嘸人

2018年01月26日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

立委高潞‧以用昨缺席議員就職典禮，監誓人沈培錚法官等嘸人，面露苦笑。（許家寧攝）

花蓮前議員楊德金涉貪汙定讞解職，中選會公告該選區「落選頭」、也是時代力量不分區立委高潞‧以用‧巴魕剌遞補，「立委遞補議員」創地方自治史首例，花蓮縣議會25日舉行宣誓就職儀式，但高潞最後一刻決定缺席，讓監誓法官枯坐「等嘸人」。

花蓮縣議會人員指出，2周來數度聯繫立委高潞‧以用‧巴魕剌辦公室，告知立委若不願就職就必須以「書面」放棄，辦公室人員稱無法答覆，但也不願提供立委電話，議會遲遲未收到函覆，只好先將會場布置妥當，並邀請監誓人花蓮地院法官沈培錚及貴賓到場觀禮。

縣議會前日完成會場布置，本屆以223票之差險勝高潞的議員萬榮財前往會場關心「未來同事」，萬榮財表示樂見多一個議員共同來服務選區的原住民鄉親。

議事人員怨回覆太晚

「判決來得太晚了！」高潞日前透過辦公室聲明，將繼續在國會為花蓮鄉親和原住民族權益努力，縣議會也終於在24日下午接到高潞立委辦公室「來電」確定不會參加宣誓就職典禮。

忙碌好幾天的議事人員得知後，忍不住大吐苦水，抱怨「回覆才來的太晚。」光復鄉族人馬耀失望說，議員選舉時投給清新主播形象的高潞‧以用，就是希望她能改變地方政治，對高潞不願放下立委身分回故鄉帶領時代力量花東黨部打拼直呼很可惜。

研議再由孫永昌遞補

縣議會法制室主任余玉琳說，議員遞補當選人高潞‧以用‧巴魕剌沒能到場完成宣誓，無故不到視同未就職，確定喪失議員遞補資格，由於該案「史無前例」，是否由下一位落選人孫永昌遞補，將報請內政部及中選會研議後續處理方式。

(中國時報)