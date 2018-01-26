弱勢幸福餐券 超商加碼送愛

彰化縣政府發放的幸福餐券，今年首度和5大超商合作，提供更多方便和優惠。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府為照顧弱勢學生假期午餐需求，減輕家長負擔，發行「幸福餐券」，過去都是學校和通路商自行簽約，今年首度結合5大超商的通路，提供學生更便利的換餐服務，簽約合作超商並加碼送，讓學生於寒暑假期間吃得健康又營養。

彰化縣政府發行「幸福餐券」多年，學童除平日在校內享用營養午餐外，寒暑假期間可到合作商店換取價值50元午餐。凡是彰化縣低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經導師家庭訪視認定的國中小學生均能申請。

換餐點變多 更加便利

有鑑於以往由學校自行與通路商店簽約，弱勢學生憑券取餐，但商家選擇性較少，有些學校學區較大，學生需特地到特約商店兌換，便利性及安全性都值得商榷。

小7多5元 OK增加10元

今年寒假從25日起至2月20日，縣府整合7-11、全家、萊爾富、OK及台灣楓康等5大超商，學童可持餐券到全縣5大超商據點兌換午餐，只要貼有「幸福餐券特約商店」辨識貼紙的店家，都可讓學生兌領餐食。

為使學童吃得更飽，合作超商加碼送，每張幸福餐券縣府補助50元，7-11最高可兌換至55元等值餐食；全家最高可兌換至57元；OK最高可兌換至60元；台灣楓康最高可兌換至60元；萊爾富最高可兌換至68元，希望讓弱勢學生在寒暑假期間不為午餐煩惱。

彰化縣長魏明谷說，彰化縣的孩子每位都是我們的寶貝！提供學童完善的營養照顧，是責任、更是縣府的首要任務。

(中國時報)

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