末廣町景觀藝術 9月完工

中西區中正路是舊城區重要商業中心，都發局著手推動末廣町景觀藝術計畫，將推出28件街區景觀藝術，營造從點到面的時尚景觀，預計9月完工啟用，此為模擬圖。（曹婷婷翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南舊城區輪廓越來越鮮明！中西區中正路是舊城區重要商業中心，都發局著手推動末廣町景觀藝術計畫，媒合店家結合充滿故事的老建築及裝置藝術，推出28件街區景觀藝術，營造從點到面的時尚景觀，預計9月完工啟用。

日據繁華榮景 即將重現

隨著海安路景觀改造工程第二期預計在農曆春節前完工，被視為「府城軸帶」的海安路有了煥然一新的風貌，昔稱末廣町的中正路，日據時期繁華一時，都發局透過藝術裝置，配合街區店家特性，擬將中正路打造成為「城市的伸展台」，重現當年盛況。

台南市都發局長莊德樑指出，整個街區營造將以中正路極盛時期的「Ａrt Deco」裝置藝術為主要設計，依街區調性分成「時尚華服」、「精工精品」、「年輕潮流」及「遊步場」等主題。

配合日夜光影 展現特色

其中，從湯德章紀念公園到永福路段，將成為「時尚華服」區，連結土地銀行為及周邊老建築，透過白天光影及夜間光雕，展現建築特色及美感。從永福路到西門路一帶，因應主要產業為鐘表及珠寶業，規畫成「精工精品」，導入前衛感金屬媒材，象徵台南是充滿時尚動能的都市。

西門路到海安路匯集各種運動用品及潮流服飾，則闢為「年輕潮流」專區，藝術作品強化潮流元素，呈現年輕活力；海安路到廣四廣場路段規畫「遊步場」，除了是提供親子互動場域，藝術品也強調適合闔家參與，打造全齡活動空間。

都發局配合這項街區計畫，編列1200萬元預算執行，目前28件作品已與店家全數媒合完畢，將分別在道路分隔島、騎樓、店家營造。都發局指出，未來海安路中間軸帶規畫人行步道、樹木的綠帶空間，11座通風塔則將成為「一處通風塔一藝術」，可望為市容帶來新氣象。

(中國時報)

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