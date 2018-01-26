嘉市府拚總預算翻案 不樂觀

嘉義市議會去年底審嘉義市政府總預算後，府會關心最後結果。（本報資料照片）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市政府107年度總預算被議會刪減6億餘元，刪減比率4.43％，市府認為市政建設「窒礙難行」，24日向市議會提交覆議案共4.8億餘元，議會25日召開程序委員會決定29日召開臨時會，依法3天內議決。

遭刪6.8億 嘆難做事

嘉義市府今年度總預算被議會刪減6億836萬元，市長涂醒哲率一級主管向市民道歉，並陸續召開4場各局處預算說明會，在覆議案期限截止最後一天送覆議案給議會。

市府表示，覆議案項目包括總預算部分14案105筆共4億8896萬9655元，附屬單位預算3案4筆共910萬元（社會處公共彩券基金、教育處教育基金、地政處平均地權基金），總覆議金額17案109筆4億8896萬9655元。

議會祕書長李佩玲表示，依《地方制度法》第39條第4項，市府覆議案送達適逢休會期間，應於7日內召集臨時會，並於開議3日內作成決議，經12位議員召開程序委員會決議29日召開臨時會。

總覆議金額 達4.8億

市府為搶救總預算，市長涂醒哲率一級主管向市民道歉表態捍衛預算無力，又連續召開預算說明會訴求媒體，主要是涂醒哲認為總預算被少數議員帶頭刪減造成市政建設「窒礙難行」，影響市民權益，且對努力打拚的市府團隊不公平。

民進黨議員陳幸枝坦言，對覆議案不樂觀，她認為除了延續性施政、身心障礙補助等預算可能會翻案，其他建設事項無急迫性、延續性之必要，被刪減是議員審議共識決。

國民黨議員張秀華說，覆議案是逐條審議表決，是議會議員共同審決，審議過程公開，可受公評。

(中國時報)

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