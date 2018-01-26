亞灣聯盟蛋黃區 啟動招商

2018年01月26日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市府與七大國營事業合組「亞洲新灣區聯盟」，首件合作開發案台電特貿3，將以公辦都更開發，即起正式招商。該地面積5.3公頃，座落高雄港水岸第一線，預料引進會展服務、觀光等產業，具有帶頭示範作用，可望吸引更多國營事業釋出土地開發。

都發局總工程司郭進宗指出，亞灣有7成為國公營事業土地，市府號召組成亞灣聯盟訴求有錢大家賺，依據各土地區域位置發展不同產業，避免同值性過高，進而擴大開發效益，把餅做大。

特貿3前凸後翹位置佳

這塊特貿3土地，位於亞灣最核心區，產權為台電，開放後將與高市府共同持分，座落於成功二路與新光路口，分南、北二基地，前臨高雄展覽館、高雄軟體科技園區，後接高雄圖書總館，緊鄰輕軌C8站、家樂福、好市多及三多商圈，區位極佳。

郭進宗指出，該基地定位為亞灣世貿園區，提供會展服務、企業總部、飯店、觀光娛樂、高端服務及水岸住宅等使用，未來配合高雄海洋城市意象，期許開發如海洋博物館、城市設計館等設施營造為亞灣亮點。

公辦都更地上權50年

他進一步說明，開發模式為公辦都更，為祭出「誘因」，結合設定地上權及都更權利變換機制，實施者可於更新後取得部分土地及建物所有權；設定地上權50年，得優先續約1次，最長20年，推估投資額200億元，創造4、5000名就業機會。

另外，110年6月4日前核定都市更新事業計畫者，可獲最高20％容積獎勵增量，享有興建期間地租減免等優惠措施，大幅提高投資利多。即日起公開閱覽招商文件至2月14日止，歡迎國內外企業投資高雄、入主亞灣。

(中國時報)